06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İşverenlere mesleki yeterlilik belgesi uyarısı

06 Ocak 2017 Cuma, 12:50
İşverenlere mesleki yeterlilik belgesi uyarısı
İşverenlere mesleki yeterlilik belgesi uyarısı
- İŞKUR Bilecik İl Müdürü Ayhan Tozan;
- "Bilgilendirme ve rehberlik döneme bitti, artık denetimlerde para cezası kesilmeye başlanacak"
- "Olası bir kazada ölen işçi sertifikasız ise, işveren açısından 'taksirle öldürme' cezası devreye girecek

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - İŞKUR Bilecik İl Müdürü Ayhan Tozan, 1 Ocak'tan itibaren inşaat, otomotiv, metal, enerji ve elektrik-elektronik sektöründe sertifika dönemi başladığını belirterek çeşitli uyarılarda bulundu.
Tozan, yaptığı yazılı açıklamada, 5 sektörde kritik görevlerde bulunan 40 meslek mensubu işçiler için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu 26 Mayıs 2016 tarihinde başladığı belirtti. Ayhan Tozun, 8 meslekte zorunluluğun 25 Mart 2017 tarihinde başlayacağını hatırlatarak, "Bu mesleklerin 17'si inşaat, 7'si otomotiv, 10'u metal, 10'u enerji ve 4'ü elektrik-elektronik sektörlerinde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, söz konusu mesleklerde yaklaşık 500 bin kişi çalışmasına rağmen, sertifika alan işçi sayısının yetersiz kalması nedeniyle ceza uygulamasına başlamadan önce işverene 2016 yıl sonuna kadar süre tanıdı. Bu süre içinde gerçekleştirilen denetimlerde işverenlere sadece bilgilendirme ve rehberlik yapıldı. Bakanlığın yoğun çabaları ve teşviklerine rağmen şu ana kadar sadece 100 bin dolayında işçi sertifika alabildi. İş müfettişleri, bundan sonra yapacakları denetimlerde para cezası kesmeye başlayacaklar. Belirlenen 40 meslekte belgesiz işçi çalıştırdığı tespit edilen işverene, her bir işçi için 527 lira idari para cezası verilecek. Diğer 8 meslekte ceza uygulamasına ise 24 Mart 2017 tarihinden itibaren başlanacak. İşveren cezayı bir ay içinde ödemek zorunda olacak" dedi.
"'Taksirle Öldürme' cezası devreye girecek"
İşverenlerin, olası bir ölümlü iş kazasında hapis cezasıyla da karşı karşıya kalabileceğini ifade eden Tozan, "Eğer kaza sonucu ölen işçinin sertifikasız olduğu tespit edilirse, işveren açısından, 'dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmediği' gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesinde düzenlenen 'taksirle öldürme' cezası devreye girecek. Kanuna göre, taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Birden fazla insanın ölümü halinde ise bu kez 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası söz konusu olabilecek" diye belirtti.
"15 bin liraya kadar teşvik"
İŞKUR Bilecik İl Müdürü Ayhan Tozan, devletin 18-29 yaş arasındaki genç işsizler ile 18 yaşından büyük kadınları istihdam eden iş verenlere teşvik sağladığını anlatarak, "Genç ve kadın istihdam teşviki kapsamında işverenin primi 24 ay süreyle İşsizlik Fonu'ndan karşılanıyor.Eğer bu işçiler mesleki yeterlilik belgesine sahipse, işverenin yararlanabileceği teşvik süresi 48 aya çıkıyor. Bu işçiler aynı zamanda Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsizler arasında yer alıyorsa, bu durumda teşvik süresi 54 aya kadar ulaşıyor. Yeni asgari ücret üzerinden işverenin sertifikalı işçiyi yeni işe almasının avantajı 14 bin 877 liraya ulaşıyor. İşverenler, 18-29 yaş arasındaki mevcut erkek işçileri ile 18 yaşından büyük kadın işçilerine mesleki yeterlilik belgesi aldırdıkları takdirde ise 2 yıl süreyle işveren primi desteğinden yararlanabiliyor. Bu da işverene, mevcut asgari ücret üzerinden 6 bin 612 lira avantaj anlamına geliyor" dedi.
(CKT-MET-Y)

06.01.2017 12:52:22 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkanlardan teröre kınama mesajları
YEREL

BAŞKANLARDAN TERÖRE KINAMA MESAJLARI
Zabıta Müdürlüğü'nden çiğ köfte ve yufka üretim yerlerine denetim
YEREL

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÇİĞ KÖFTE VE YUFKA ÜRETİM YERLERİNE DENETİM
Sınav birincisi öğrenci İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş'u ziyaret etti
YEREL

SINAV BİRİNCİSİ ÖĞRENCİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DURMUŞ'U ZİYARET ETTİ
Başkan Yaman'a ziyaretler
YEREL

BAŞKAN YAMAN'A ZİYARETLER
Sevgi evlerinde kalan gençlerle sinemada buluşuldu
YEREL

SEVGİ EVLERİNDE KALAN GENÇLERLE SİNEMADA BULUŞULDU
Başkan Yağcı'ya ziyaretler
YEREL

BAŞKAN YAĞCI'YA ZİYARETLER
Bilecik Sarıkamış Şehitleri'ni anacak
YEREL

BİLECİK SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ'Nİ ANACAK
Atık Pil Toplama Kampanyasında dereceye giren okullara ödülleri verildi
YEREL

ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASINDA DERECEYE GİREN OKULLARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Bozüyüklü yazar Kurulay Yılmaz 'Nur saraylarının sakinleri' kitabını yeniden derledi
YEREL

BOZÜYÜKLÜ YAZAR KURULAY YILMAZ 'NUR SARAYLARININ SAKİNLERİ' KİTABINI YENİDEN DERLEDİ
Bozüyük Belediyesi'nde işçilere sağlık muayenesi yapıldı, iş güvenliği eğitimi verildi
YEREL

BOZÜYÜK BELEDİYESİ'NDE İŞÇİLERE SAĞLIK MUAYENESİ YAPILDI, İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ
Başkan Bakıcı dolmuşçular ile kahvaltıda buluştu
YEREL

BAŞKAN BAKICI DOLMUŞÇULAR İLE KAHVALTIDA BULUŞTU
Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik, 2016 yılını değerlendirdi
YEREL

ENGELLİLER DERNEĞİ BAŞKANI İSMAİL ÇELİK, 2016 YILINI DEĞERLENDİRDİ
İl Genel Meclisi Ocak ayı dördüncü birleşimi gerçekleştirildi
YEREL

İL GENEL MECLİSİ OCAK AYI DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bayırköy Belediyesi yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirdi
YEREL

BAYIRKÖY BELEDİYESİ YILIN İLK MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ
Final dönemi öğrenciler kütüphaneden çıkmıyor
YEREL

FİNAL DÖNEMİ ÖĞRENCİLER KÜTÜPHANEDEN ÇIKMIYOR
Bilecik BİL-KOOP'dan Başkan Yağcı'ya ziyaret
YEREL

BİLECİK BİL-KOOP'DAN BAŞKAN YAĞCI'YA ZİYARET
Mahalle bakkalı dertli
YEREL

MAHALLE BAKKALI DERTLİ