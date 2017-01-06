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Tümamiral Bilgiç'den Dr. Happani'ye plaket



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sağlık Komutanı Tümamiral Prof. Dr. Hayati Bilgiç, il Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Turgay Happanİ'yi ziyaret ederek, plaket takdim etti.

Tümamiral Prof. Dr. Hayati Bilgiç beraberinde Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ile birlikte İl Sağlık Müdürü Dr. Turgay Happani'yi ziyaret etti. Bilgiç, Fırat Kalkanı operasyonundaki üstlenilen sağlık çalışmaları hakkında bilgi alarak, yapılan özverili çalışmalar nedeniyle sağlık çalışanları adına Happani'ye teşekkür plaketi takdim etti.

(MAD-BRN-Y)



06.01.2017 12:56:22 TSI

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