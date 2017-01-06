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Antalya Milletvekilleri Bakan Veysel Eroğlu'yla görüştü



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ANTALYA (İHA) - AK Parti Antalya Milletvekilleri, Kaş ilçesi heyeti ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Antalya Milletvekilleri Hüseyin Samani, Atay Uslu, Gökçen Özdoğan Enç, İbrahim Aydın, Mustafa Köse, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, AK Parti Kaş İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş Kemer Mahallesi Muhtarı Ramazan Çatıcı, İsmail Sarıca ve İrfan Karaca katıldı.

Ziyarette Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Antalya'ya yapılan yatırımlar orman ve su yatırımları, baraj ve gölet projeleri hakkında bilgi verdi. Kaş ilçesine yapılacak Kasaba Barajı ile sular altında kalacak Kemer mahallesinin nereye nakledileceği konusunda Bakan Eroğlu ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Antalya yatırımları için teşekkür ettiler

Milletvekilleri özellikle su kaynakları açısından zengin bir potansiyele sahip Antalya'nın bu potansiyelini kullanma açısından Orman ve Su işleri Bakanlığının önemli yatırımlar yaptığını ifade ettiler. Bakanlığın yatırımlarını yakından takip ettiklerini belirterek 1071 gölet projesi kapsamında Antalya'da 18 gölet ve sulama tesisinin yapılacağını, böylece 86 bin 100 dekar arazinin sulanacağını söylediler.Milletvekilleri ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na, Kaş İkizce, Sütleğen, Kumluca Adrasan, Finike Kapıçay Barajı, Demre, Kumluca, Elmalı Taşkın Koruma projeleri inşaatları, Alanya içme suyu isale ve arıtma projesi, göletler, sulama sistemi gibi devam eden yatırımlar için Antalya adına teşekkür ettiler.



06.01.2017 13:04:19 TSI

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