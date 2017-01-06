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Sosyal Hizmetler Müdürü intihar etti



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü'ne bağlı Akdeniz Sosyal Hizmet Merkez Müdürü H.S.Ç (38), yalnız yaşadığı evinin balkonunda intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki bir evin balkonunda erkek cesedi gören vatandaşlar durumu önce site yöneticisine, ardından polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, site yöneticisiyle birlikte girdikleri evde, H.S.Ç'nin kendisini balkon demirine iple asarak intihar ettiğini belirledi. H.S.Ç'nin cenazesi, itfaiye ekiplerinin de yardımı ile bulunduğu yerden indirilerek otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

H.S.Ç'nin, Aile ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü'ne bağlı Akdeniz Sosyal Hizmet Merkez Müdürü olarak görev yaptığı, bir süredir bunalımda olduğu, bu yüzden görevinden ayrılmak için birkaç kez kuruma dilekçe verdiği ileri sürüldü.

(HSK-SO-Y)



06.01.2017 13:10:04 TSI

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