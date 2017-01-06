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YYÜ Teknokentin 2016 yılı çalışmaları

06 Ocak 2017 Cuma, 13:09
YYÜ Teknokentin 2016 yılı çalışmaları
YYÜ Teknokentin 2016 yılı çalışmaları
- YYÜ Teknokent Müdürü Yrd. Doç. Dr. Necat Görentaş:
- "2017'de komşu illerdeki girişimcileri Van'a kazandırmak istiyoruz"
- "Bünyemizdeki 22 firma ile başarılı çalışmalara imza attık"
- "2017'de bölge teknokenti olmak istiyoruz"

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde 2013 yılında kurulan ve 2015 yılında mevcut hizmet binasına kavuşan YYÜ Teknokent 2016 yılı içerisinde yaptığı çalışmalarla isminden söz ettirdi.
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Teknokent Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Necat Görentaş, Medikal, kimya, nano teknoloji, tıp, savunma sanayi, siber teknoloji, tarım ve ziraat gibi birçok alanda yaptığı başarılı çalışmalarla ulusal ve uluslar arası arenada isminden sıkça söz ettirdiğini ifade ederek, "2017 yılı içerisinde bölge teknokenti olarak, komşu ülkelerdeki girişimcileri de ilimize kazandırmak istiyoruz" dedi.
"2016'da ilk meyvelerimizi kamuoyu ile paylaşmıştık"
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknolojik Gelişme Bölgesi'nde inşa edilen Teknokent idare ve kuluçka binasının teknolojik imkânlarla donatıldığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Görentaş, "2015 yılının Mayıs ayında başvuruları kabul etmeye başladığımız binamızda şu anda 22 tane firmamız hizmet vermektedir. Bu firmalarımızın dağılımına baktığımızda hemen hemen her alanda çalışma yapan firmalarımız mevcuttur. Medikal, kimya, nano teknoloji, tıp, savunma sanayi, siber teknoloji, tarım ve ziraat gibi çok farklı alanlarda çalışmalar yapan firmalarımızın yıl içerisinde de ilk meyvelerini kamuoyu ile paylaşmıştık. Ayrıca binamızın enerji ihtiyacının yüzde 50'den fazlasını da bizler güneş enerji panellerimizden elde etmekteyiz" şeklinde konuştu.
"Bin kişiye girişimcilik eğitimi verdik"
2016 yılı içerisinde il genelinde bin kişiye girişimci eğitimi verdiklerini aktaran Görentaş, şunları söyledi:
"İleride bir tören düzenleyerek bu arkadaşlarımıza sertifikalarını da vereceğiz. Ayrıca bünyemizdeki firmalarımızla burada AR-GE ve ünivasyon alanında çalışmalar yaparak, bölgemize ve ülkemize son derece faydalı olan sonuçlar ortaya koymaktayız. İnşallah ileriki aşamalarda ticari ve endüstri bölümüne de geçildikten sonra piyasaya da sürülecek çok güzel ürünler ortaya çıkacaktır."
2016 yılı içerisinde esnek güneş pili, zihinsel engelli çocuklar için hazırlanan bilgisayar programı, Aflatoksin tespiti yapan cihaz, bitki üretiminde kullanılan toprak projeleri, savunma sanayi ve tıp alanında birçok proje ortaya koyduklarını belirten Görentaş, "İnşallah 2017 yılı içerisinde bölge teknokenti olmak için gerekli girişimlerde bulunarak komşu ülkelerimizdeki girişimcileri Van'a kazandırmak istiyoruz " dedi.
"Sanayicimiz geleneksel üretimden teknolojik üretime geçecek"
2017 yılında cazibe merkezleri programı kapsamında bölgede yapılacak yatırımlarda, yatırımcının yanında yer alacaklarını da sözlerine ekleyen Görentaş, "Mevcut sanayicilerimizle yapacağımız çalışmalarla geleneksel üretimden teknolojik üretime adım atmalarını sağlayacağız. Öte tarafta ülkemizde bulunan birçok teknokentle başladığımız işbirliğimiz bu yıl da arttırarak devam edecek ve yine en önemli konulardan bir tanesi olan cazibe merkezleri kapsamında çalışacak olan firmalarımıza da teknolojik anlamda imkânlar sunmak istiyoruz. 2015 tamamladığımız binamız ve kuluçka merkezimizle alakalı ise alt yapı ve çevre düzenlemesi anlamında çalışmalar yaparak buraya daha modern bir görünün kazandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
(MD-ŞAK-Y)

06.01.2017 13:13:10 TSI
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