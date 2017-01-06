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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Malatya'da sivil toplum kuruluşları terörü protesto edecek

06 Ocak 2017 Cuma, 13:11
Malatya'da sivil toplum kuruluşları terörü protesto edecek
Malatya'da sivil toplum kuruluşları terörü protesto edecek

(Fotoğraflı)

Erdal Akbuğa
MALATYA (İHA) - Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya Gazeteciler Cemiyetinde bir araya gelen 11 sivil toplum kuruluşu adına yaptığı açıklamada, hafta sonu teröre tepki mitingi düzenleyeceklerini söyledi.
Türkiye'nin kritik süreçten geçtiğini ve ülke üzerinde kirli oyunların oynandığını belirten Erkoç, " Ülkemiz çok kritik bir süreçten geçiyor. Ülkemiz üzerinde kirli bir oyun oynanmak isteniyor. Sözde birbiri ile ilgisi olmayan PKK, DAEŞ, FETÖ gibi terör örgütlerinin hepsi, aynı dönemde ülkemizi hedef alıyor. Terör saldırıları ile birliğimiz ve beraberliğimiz bozulmak isteniyor. Önce 15 Temmuz darbe girişimi ardından ülkemizin farklı illerinde vatandaşlarımıza, polisimize ve askerimize yapılan hain saldırılar. Nereden ve kimden gelirse gelsin her türlü terörü lanetliyoruz. Bu derece aşağılık ve kahpece bir hainliği dünyada çok az millet yaşamıştır. Ama başaramıyorlar, başaramadıkça da vahşileşiyorlar.
Hainler polisimize, askerimize el uzattıkça bu millet polisine ve askerine daha fazla sahip çıkıyor, daha sıkı bağrına basıyor. Hainler saldırdıkça bu millet birbirine daha fazla kenetleniyor. Biz bin yıldır bu topraklardayız. Bin yıldır hainliğin her türlüsünü gördük. Ama bütün hainlerin hesabını da kestik, bu tuzakların hepsini de bozduk. Birlik ve bütünlüğümüze her zaman sahip çıktık.
Şer odakları bilmelidir ki; dün olduğu gibi bugün de aziz milletimiz bir olarak, diri olarak, tek vücut, tek yürek ve tek ses olarak tüm kirli planları ve senaryoları boşa çıkaracaktır.
Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz. Herkesin şunu çok iyi bilmesi lazım, terör örgütlerinin ırkı, dini, mezhebi, ideolojisi yoktur. Terör örgütleri kendilerini satılığa çıkarmış, kendilerini efendilerine peşkeş çekmiş katil sürüleridir.
Şunu da açık şekilde ifade ediyoruz, terör örgütleri ile arasına mesafe koyamayan, terör örgütü üyelerini şu veya bu bahaneyle barındıran ülkelerin, bu süreçte ne demokrasi, ne hukuk, ne de insan hakları konusunda söyleyecek sözü olamaz. Bizler toplumun tüm kesimleri olarak sonuna kadar devletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanındayız, aziz Türk milletimizle birlikteyiz. Başaramadılar, başaramayacaklar. Rabbim vatanını seven her ferdin kuvvetini ve sabrını artırsın, birliğimizi daim kılsın "diye konuştu.
Erkoç, 7 Ocak öğlen namazında sonra tüm vatandaşları Türk bayraklarıyla Soykan Meydanında düzenleyecekleri mitinge davet etti.
(EA-BRN-Y)

06.01.2017 13:14:44 TSI
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