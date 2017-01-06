YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Diyarbekirspor'da Gökhan Payal'a izin çıktı

Diyarbekirspor'da Gökhan Payal'a izin çıktı



DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da ayrılmak isteyen Gökhan Payal'a ayrılması için izin verdi. Kulübün istediği parayı getirecek olan genç stoper ayrılacak.

Payal'ın memleketi Samsunspor'un yanı sıra bazı 2. Lig takımlarından da teklifler aldığı belirtiliyor. Bu arada Yeşil-Kırmızılı kulüp sözleşmeli futbolcusu olan Cenk Sarıtaş'a teklif yaparak aklını çelen bazı kulüpleri Futbol Federasyonu'na şikayet etmeye hazırlanıyor. Şikayet dilekçesinde bu durumun Futbol Federasyonu yasasına göre suç olduğu ifade edilerek bu kulüplere ceza vermesi talep edilecek.

Öte yandan, yeşil-kırmızılı takım devre arası kamp çalışmalarını Antalya Kemer'deki Limak Limra Otel'de sürdürüyor. Takım sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman yapıyor.

(İHA-MP-Y)



06.01.2017 13:14:45 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER