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Vali Yavuz, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın"



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlar devam ediyor.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Muş Valisi Seddar Yavuz, sosyal hukuk devlet ilkesinden hareketle, sosyal barışı ve sosyal adaleti tesis etmek amacıyla Muş'ta ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerin aralıksız devam ettiğini belirtti. Bu kapsamda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla vakfa kayıtlı, ihtiyaç sahibi vatandaşların giyim ihtiyaçlarını karşılamak üzere kıyafet deposu oluşturulduğunu belirten Vali Yavuz, "Bu depoda hayırsever vatandaşlarımızdan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gönderilen 23 bin parça giyim malzemesi tespit edilen vatandaşlarımıza dağıtılmaktadır. Bu bağlamda, 166 okulda tespit edilen ihtiyaç sahibi 8 bin 624 öğrenciye ve merkeze bağlı mahallelerdeki ihtiyaç sahibi 432 aileye 17 bin 248 parça bot, mont, elbise, pardösü gibi giyim yardımı yapılmıştır. Ayrıca, ilimizde misafir ettiğimiz yabancı uyruklu 29 aileye 288 parça bot, mont, elbise, pardösü gibi kıyafet, 20 aileye 10 adet soba, 125 battaniye 20 koli gıda paketi ile 85 kişiye 24 bin TL nakdi ve 9 bin 75 TL'lik ayni yardım yapılmıştır" dedi.

(NA-ŞAK-Y)



06.01.2017 13:20:09 TSI

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