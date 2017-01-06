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Vali Ustaoğlu'dan Demirözü ilçesine ziyaret



(Fotoğraflı)



Beşir Kelleci

BAYBURT (İHA) - Vali İsmail Ustaoğlu Demirözü İlçesi'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Vali İsmail Ustaoğlu çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere geldiği Demirözü İlçesi'nde Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan ve ilçede görev yapan kurum amirleri tarafından karşılandı. Sonrasında beraberindekilerle Kaymakamlık binasına geçen Vali İsmail Ustaoğlu burada Mülki İdare Amirleri Atama ve Yer Değiştirmesi Kararnamesi ile Demirözü Kaymakamı olarak atanan Ali Erdoğan'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Vali İsmail Ustaoğlu burada yaptığı konuşmada Demirözü Kaymakamı olarak göreve yeni başlayan Kaymakam Ali Erdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere Demirözü'ne geldiklerini bildirdi. 'Bu vesileyle Demirözü Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam Ali Erdoğan arkadaşımıza görevlerinde başarılar diliyorum." sözleriyle iyi niyetlerini bildiren Vali İsmail Ustaoğlu, "İnşallah Kaymakam arkadaşımız bundan sonraki süreçte kendinden önceki kaymakam arkadaşlarımızın yapmış olduğu hizmetlerin devamında hayırlı hizmetler yapmaya vesile olur. Aynı zamanda 2017 yılının da başta ilimiz olmak üzere, milletimiz adına da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.



Konuşmasına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak devam eden Vali İsmail Ustaoğlu, Türkiye'nin zor bir süreç geçirdiğini ifade etti. Terörle mücadele konusunda devletin zirvesinden gelen Milli Seferberlik çağrılarına değinerek sözlerini sürdüren Vali İsmail Ustaoğlu, "Herkesin bu çağrıları göz önünde bulundurarak daha dayanışmacı, birlik ve beraberliğimizi tesis edecek düzeyde ve aynı zamanda yaptığımız işlerimizde de biraz daha fedakâr davranarak el birliğiyle bu süreci hayırlısıyla geçireceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan ise Vali İsmail Ustaoğlu ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan son derece mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bizlere vermiş olduğunuz destek yapacağımız hizmetlerde gayretimizi artıracaktır. Demirözü'nde hayırlı hizmetler yapmayı umut ediyoruz. Ziyaretiniz dolayısıyla tekrar teşekkür ediyorum." dedi.



Vali İsmail Ustaoğlu Kaymakamlık ziyaretinin ardından Bayburt Üniversitesi Demirözü Meslek Yüksekokulu, Demirözü İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek bilgi aldı. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda muhtarlarla bir araya gelen Vali İsmail Ustaoğlu sorun ve talepleri dinledi.



Vali İsmail Ustaoğlu, burada toplantıya katılımları dolayısıyla muhtarlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında ise köylerde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Köylerde gerçekleştirdikleri çalışmalara bir program dahilinde 2017 yılında da devam edileceğini ve bu toplantılarda gelen talepleri değerlendirerek yatırımların sürdürüleceğini bildiren Vali İsmail Ustaoğlu, "Burada sizlerle birlikte olarak 2017 yılı planlamamızda köylerimize yönelik yapılacak çalışmalarımızda sizlerden alacağımız notları değerlendirerek yatırımlarımıza devam edeceğiz." sözlerini kullandı.



Konuşmaların ardından köy muhtarlarının sorun ve taleplerini dinleyen Vali İsmail Ustaoğlu, daha sonra Demirözü Toplum Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek ilçeden ayrıldı.



Vali İsmail Ustaoğlu'na ziyaretleri sırasında Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, İl Müftüsü Kemalettin Aksoy, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, Devlet Su İşleri 225'inci Şube Müdürü Recep Ergen, İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hancı ve ilçede görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri eşlik etti.

(BK-AA-Y)



06.01.2017 13:26:20 TSI

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