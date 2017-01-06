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KYK Sakarya İl Müdürlüğü Halep'e yardım TIR'ı gönderdi



(Fotoğraflı)



Remzi Şimşek

SAKARYA (İHA) - Kredi Yurtlar Kurumu Sakarya İl Müdürlüğü Halep'e 6 TIR dolusu yardım gönderdi.

Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye'den Halep'e yardım TIR'ları gitmeye devam ediyor. Yardımlar neticesinde Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu ile Türk Kızılay'ın ortaklaşa yürüttüğü faaliyetler kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Sakarya İl Müdürlüğü Halep'e 6 yardım TIR gönderdi. Kent Meydanından uğurlanan yardım TIR'ları için program düzenlendi.

Merasim öncesinde konuşma yapan KYK Sakarya İl Müdürlüğü Reyhan Turhan, "Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu ile Türk Kızılay'ın ortaklaşa yürüttüğü faaliyetler kapsamında Türkiye civarında 550 bin öğrencimizin bu kampanyaya destek olduğunu görüyoruz. Kredi Yurtlar Kurumu Sakarya İl Müdürlüğü olarak 10 bine yakın öğrencimiz, yöneticilerimiz ve çalışanlarımızla birlikte kollarımızı sıvadık. Halep'te kardeşlerimizin yaşadığı insanlık dramına sessiz kalamazdık. Sokak sokak dolalıp esnafımızdan, vatandaşımızdan bu kutlu yardıma katılmaları için taleplerde bulunduk. Çığ gibi büyüyen bir yardımla KYK Sakarya ailesi olarak temel gıda maddeleri, giyim, mutfak, temizlik ve barınma malzemelerinden oluşan 6 TIR'lık konvoyu Sakarya'dan uğurluyoruz. Halep'li kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan duaların ardından TIR'lar Halep'e doğru yola çıktı.

(RŞ-BB)



06.01.2017 13:27:29 TSI

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