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Engin Güngör Büyükşehir Belediyespor'da



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele Kırklarelispor'un orta saha oyuncusu Engin Güngör'ü kadrosuna dahil etti. Antalya kampına katılan tecrübeli oyuncu ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalandı.

Transfer çalışmalarına ağırlık veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, devre arası transfer döneminde Samed Kartal'ın ardından, Kırklarelispor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Engin Güngör ile anlaştı. Takımın Antalya kampına katılan 30 yaşındaki Hollanda doğumlu oyuncu kendisini bir buçuk yıllığına yeşil-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza törenine Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ersoy Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Tolga Tunç Çalışkan, Metin Memiş ve Haşim Elmalı katıldı. Hedefleri olan bir takıma gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden tecrübeli orta saha oyuncusu Güngör, "Her şeyden önce transferimin gerçekleşmesinde emeği geçen yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Şampiyonluk hedefleyen bir takıma geldim. Bu hedefler doğrultusunda bende üzerime düşen görevin en iyisini yapmak için mücadele edeceğim. İki taraf içinde bu transferin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



"Tecrübesini sahaya yansıtacaktır"

İmza töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyespor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ersoy Arslan, Engin Güngör'ün takıma fayda sağlayacağına inandıklarını söyledi. Tecrübeli oyuncudan beklentilerinin büyük olduğunu ifade eden Arslan, "Öncelikle kendisine hoş geldin demek istiyorum. Kaliteli bir oyuncu olduğuna inandığımız bir kardeşimiz. Tecrübesini sahaya yansıtacaktır. İkinci yarıda inşallah kendisinin de hedefe yürürüz" diye konuştu.

(SC-Y)



06.01.2017 13:31:43 TSI

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