Aydemir: 'Emeklilerimiz Türkiye'nin gerçek mimarlarıdır'

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Yüce Meclisimiz Anayasa değişikliğini destekleyerek bir tarih yazacaktır inşallah. Bu yolda emeği geçen, millet iradesini Anayasa'ya bir şeref damgası olarak vurmaya çalışan herkese ve her kesime medyunu şükranız. 'dedi.

Aydemir TBMM Genel Kurulu'nda konuştu

TBMM Genel Kurulu'nda "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı." üzerine bir değerlendirme konuşması yapan AK Parti Erzurum Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, Türk-Gine Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, Genel Merkez İnsan Hakları Başkan yardımcısı İbrahim Aydemir gündeme dair tespitlerde bulundu.

6 ayda 6 devasa yatırım

Sadece 2016 yılının ikinci yarısındaki altı aylık süreçte Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi gibi devasa yatırımların gerçekleştirildiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Bütün bu projeler Türkiye'nin AK bir vizyon içinde kalkınma ve gelişme kararlılığının kaydıdır. Bizi bu alanda istihdam eden ilahî iradeye şükrediyoruz ve dua sadedinde talepte bulunuyoruz.' diye konuştu.

Aydemir'den emeklilere şükran bildirimi

Genel Kurulda "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı." üzerinde konuşan Milletvekili Aydemir, 'Emekli, tecrübe ve emeğiyle, geleceğe yürüyen Türkiye'nin gerçek mimarıdır.'' tarifini yaptı.

Aydemir'den emekli tarifi

Milletvekili Aydemir 'Bir tarif yapmak isterim, emekli tarifi, özgün, bize ait bir tarif: "Emekli, memlekette yükselen büyük eser ve hizmetlere emeğiyle can veren kişidir." ve ilave ediyoruz, "Emekli, tecrübe ve emeğiyle, geleceğe yürüyen Türkiye'nin gerçek mimarıdır." Tarif buysa arkadaşlarım, ak anlayış, ak dava, ak iradenin hakkını verme adına bir başka tespit daha yapmak gerekiyor, : İktidar serencamımızda, çalışanlar, işverenler ve emekliler arasında hakkaniyetli bir denge oluşturmayı temel prensip olarak benimsedik. Netleştirmek için satır satır kayda geçmek istiyorum. AK Parti iktidarlarında emeklilik hizmetleri geçmişle kıyas kabul etmez bir biçimde etkinleştirildi. Hususen, aylık bağlama süreleri kısaldı ve en mühimi; bıktıran, ezen, üzen bürokrasi asgari seviyeye indi. Bu yüzdendir ki dualar, halis yakarışlar sağanakvari üzerimize yöneldi. Elhamdülillah şükrediyoruz ' dedi.

Emeklilere yönelik konut edindirme yatırımı

'Emeklilerimizin enflasyon karşısında korunmasına azami özen gösterdik. Dahası, bir önceki yıla nispetle gelirlerinde ciddi artışlar sağlanmasına yönelik çalışmalar yaptık. Mali parametreler, değerler, bu anlamda, ak yürekler için yüz akı mahiyetindedir."diyen Milletvekili Aydemir, ' Dahası var. Çalışanların en büyük hayalleri hepimizin malumudur: Yuva sahibi olabilmek, kendine ait bir konut edinmek. Buna dönük özel çalışmalarımız oldu. TOKİ eliyle emeklileri uygun şartlarla ev sahibi yapma iradesini ortaya koyduk. Önümüzdeki zaman diliminde bu yolda çok daha büyük adımların atıldığına şahit olunacaktır. ' ifadelerine yer verdi.

'Maaş çilesine son verdik'

Emeklilerin refahı adına bir başka muasır yaklaşımı daha sergilediklerini vurgulayan Milletvekili Aydemir, 'Emeklilerimizin maaş alım çilesine son verdik. Adrese teslim maaş ödüyoruz artık ve hiçbir yük, hiçbir maddi külfet yüklemeden bunu yapıyoruz. ' dedi.

Aydemir: 'İhmal ettiğimiz hiçbir kesim yok şükür'

'İhmal ettiğimiz hiçbir kesim yok şükür. Çalışan da, çalıştıran da başımızın üzerindedir.' vurgusunu yapan Milletvekili Aydemir, Başbakan Binali Yıldırım tarafından son gurup toplantısında açıklanan Esnaf ve ahilik fonu müjdesini paylaştı.

Esnaf ve Ahilik fonu müjdesi

Milletvekili Aydemir, 'Son grup toplantımızda Başbakanımızın özel bir aktarımı oldu; muştu mahiyetli, müjde niyetine. Esnaf ve ahilik fonu ihdas ediyoruz tıpkı işsizlik sigortası gibi. Zora giren, dara düşen esnaf artık endişe etmeyecek. Ayrıntı, tafsilat, inşallah Genel Kurula geldiğinde çok daha net, çok daha berrak bir hâlde sunulacak. ' diye konuştu.

'Yaptığımız iş hak teslimidir'

Milletvekili Aydemir, 'İhmal ettiğimiz hiçbir kesim yok şükür. Çalışan da, çalıştıran da başımızın üzerindedir. Bunları yani yaptıklarımızı inayet mahiyetinde de görmüyoruz. Yaptığımız iş, hak teslimidir, hakşinas olmanın gereğidir. Böyle olduğu içindir ki milletimiz de AK kadroları yüreğinin en mutena yerine raptetti. 15'inci yıla girdik, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla daha nice on beş yıllık hizmet dönemlerimiz olacak. ' dedi.

Aydemir'den ak irade vurgusu

Konuşmasında AK Parti iktidarının her aman ve zeminde kararlılıkla hizmet sunduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Dünya âlem bilir ki bunları yaparken siyaset zemini sulh ve sükûn üzere değil, ülkenin önünü kesmek isteyenlere rağmen yapıyoruz bütün bu hizmetleri. İçeriden ve dışarıdan yönelen onlarca iblisane, şeytani oyuna karşın ak irade hizmette hep berdevam oldu. Bakınız, sadece 2016'nın ikinci yarısına projekte olunuz lütfen. Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi, bütün bu projeler Türkiye'nin ak bir vizyon içinde kalkınma ve gelişme kararlılığının kaydıdır. Bizi bu alanda istihdam eden ilahî iradeye şükrediyoruz ve dua sadedinde talepte bulunuyoruz. Kalkınma, gelişme, ferahfeza yaşama adına olmazsa olmaz şartın sağlanması için yani dönemsel hâldeki istikrar ve itimadın kurumsal hâle gelmesi için, yeni dönemin kapısı açılsın diye niyazda bulunuyoruz. Dille olduğu kadar hâlle de bunu yapıyoruz. ' kaydını düştü.

Anayasa değişikliği

Gelecek hafta Genel Kurulda görüşülmeye başlanacak Anayasa Değişikliği teklifine değinen Milletvekili Aydemir, 'Yüce Meclisimiz Anayasa değişikliğini destekleyerek bir tarih yazacaktır inşallah. Bu yolda emeği geçen, millet iradesini Anayasa'ya bir şeref damgası olarak vurmaya çalışan herkese ve her kesime medyunu şükranız. ' dedi.

Aydemir: Dadaşlar adına terörü lanetliyorum

TBMM Genel Kurulundaki konuşmasının son bölümünde İzmir'de yaşanan menfur terör saldırısını telin eden Milletvekili Aydemir, 'İzmir'de yaşanan ve elem veren hadiseyi üzüntüyle karşıladığımı, teröristleri şu millet kürsüsünden lanetlediğimi ifade etmek istiyorum. Ve onlara dönük, şu kürsüden asla ve kata, bir defa dahi, kınama sadedinde laf etmeyenleri de burada kınıyorum, lanetliyorum. Dadaşlar adına bunu yapıyorum.' ifadesini kullandı.

06.01.2017 13:31:43 TSI

