*/);-->
06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehir belediyesi teyakkuz halinde

06 Ocak 2017 Cuma, 13:35
Büyükşehir belediyesi teyakkuz halinde
Büyükşehir belediyesi teyakkuz halinde

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa'da dün gece başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini arttıran fırtınada yaşanabilecek olan olumsuz durumlara karşın Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin tüm iş makineleri ve ilgili birimleri teyakkuza geçti. Vatandaşların mağdur olmaması noktasında tüm önlemleri aldıklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin görev başında olduğunu vurguladı.
Dün gece itibariyle kentte ekili olan şiddetli fırtına nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Olası afetlere karşı hazırlıklı olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm birimlerimiz görev bilinci ve sorumluluğu ile hareket ederek olası olumsuzluklara anında müdahale etmeye hazır durumda." ifadelerinde bulundu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla vatandaşların mağdur olmaması amacıyla yoğun bir çalışma sürdürdüklerini de vurgulayan Gençoğlu, "İlimizde özellikle yüksek bölgelerde kendisini gösteren kar yağışının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerimizi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bunun yanı sıra fırtına sonrası gelen ihbarlar doğrultusunda cadde ve sokaklarda oluşabilecek tehlikelere karşı önlemlerimizi de aldık. Vatandaşlarımız her hangi bir sıkıntı ya da olumsuz durumda, 444 99 45 - 231 45 80 numaralı telefondan ekiplerimize ulaşabilirler" diye konuştu.
(SC-Y)

06.01.2017 13:37:24 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

TEOG birincisine altın ödülü
YEREL

TEOG BİRİNCİSİNE ALTIN ÖDÜLÜ
Manisa'daki soygunları kamera görüntüleri aydınlattı
YEREL

MANİSA'DAKİ SOYGUNLARI KAMERA GÖRÜNTÜLERİ AYDINLATTI

Başkan Karaçoban'dan teröre tepki
YEREL

BAŞKAN KARAÇOBAN'DAN TERÖRE TEPKİ
Fırtına kamyon ve sirk çadırını devirdi
YEREL

FIRTINA KAMYON VE SİRK ÇADIRINI DEVİRDİ

Yunusemre'de fırtına alarmı
YEREL

YUNUSEMRE'DE FIRTINA ALARMI
Manisalı maratoncu Adana'da madalya için koşacak
YEREL

MANİSALI MARATONCU ADANA'DA MADALYA İÇİN KOŞACAK
Mustafa Genç, eski başkanları ağırladı
YEREL

MUSTAFA GENÇ, ESKİ BAŞKANLARI AĞIRLADI
Öğrencilere yangın ve kurtarma eğitimi
YEREL

ÖĞRENCİLERE YANGIN VE KURTARMA EĞİTİMİ
Başkan Çerçi'den Berk Mersinli'ye hayırlı olsun ziyareti
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİ'DEN BERK MERSİNLİ'YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Engin Güngör Büyükşehir Belediyespor'da
YEREL

ENGİN GÜNGÖR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR'DA
Büyükşehirin Kula Koordinatörü Biçer oldu
YEREL

BÜYÜKŞEHİRİN KULA KOORDİNATÖRÜ BİÇER OLDU
Kulalı STK'lar SGK ile birlikte çalışacak
YEREL

KULALI STK'LAR SGK İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAK
Sarıgöl'de emniyetten sıkı denetim
YEREL

SARIGÖL'DE EMNİYETTEN SIKI DENETİM
MASKİ, 2016 yılı mali verilerini değerlendirdi
YEREL

MASKİ, 2016 YILI MALİ VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ
Hain teröre karşı omuz omuza
YEREL

HAİN TERÖRE KARŞI OMUZ OMUZA
Kahraman askerin ziyareti duygulandırdı
YEREL

KAHRAMAN ASKERİN ZİYARETİ DUYGULANDIRDI
Vatandaş mağdur olmaması için yol hemen onarıldı
YEREL

VATANDAŞ MAĞDUR OLMAMASI İÇİN YOL HEMEN ONARILDI
Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Çaykur Rizespor: 1 - Manisa BBSK: 0
YEREL

ÇAYKUR RİZESPOR: 1 - MANİSA BBSK: 0
MASKİ çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
YEREL

MASKİ ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR
Turgutlu'da güvenlik önlemleri arttırıldı
YEREL

TURGUTLU'DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI
Halep için anlamlı yardım
YEREL

HALEP İÇİN ANLAMLI YARDIM
Kore Gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı
YEREL

KORE GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI
Kayseri'deki terör saldırısı
YEREL

KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI