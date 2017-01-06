YEREL HABERLER / İZMİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Lodos İzmir'de vapur seferlerini vurdu

Lodos İzmir'de vapur seferlerini vurdu



İZMİR (İHA) - İzmir'de, şiddetli lodos nedeniyle tüm yolcu ve araba vapuru seferleri iptal edildi.

İzmir'de şiddetli lodos saatte 60-70 kilometreyi buldu. Lodos nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm yolcu vapuru ve araba vapuru seferlerinin iptal edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Şiddetli lodos nedeniyle İzmir'deki tüm yolcu vapuru ve araba vapuru seferleri, saat 11.15'ten itibaren iptal edilmiştir" denildi.

(HG-Y)



06.01.2017 13:40:20 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER