Lodos İzmir'de vapur seferlerini vurdu
İZMİR (İHA) - İzmir'de, şiddetli lodos nedeniyle tüm yolcu ve araba vapuru seferleri iptal edildi.
İzmir'de şiddetli lodos saatte 60-70 kilometreyi buldu. Lodos nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm yolcu vapuru ve araba vapuru seferlerinin iptal edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Şiddetli lodos nedeniyle İzmir'deki tüm yolcu vapuru ve araba vapuru seferleri, saat 11.15'ten itibaren iptal edilmiştir" denildi.
(HG-Y)
06.01.2017 13:40:20 TSI
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