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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Lapseki'de yağmur etkili oldu

06 Ocak 2017 Cuma, 13:36
Lapseki'de yağmur etkili oldu
Lapseki'de yağmur etkili oldu

(Fotoğraflı)

Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan rüzgar ve sağanak yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Çanakkale bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan rüzgar ve sağanak yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer karla karışık yağmur etkisini hissettirirken hava sıcaklığı 10 derecenin altına düştü. Meteorolojiden edinilen bilgide Lapseki ilçesinin yüksek kesimlerine öğleden sonra kar yağışı görüleceği bildirildi. Akşam saatlerinde kar yağışının deniz seviyesinde görülmesi bekleniyor.
(GD)

06.01.2017 13:40:34 TSI
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