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Bakan Faruk Özlü'den Keskin ailesine taziye ziyareti



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin'in büyük dedesi Hacı Mehmet Keskin vefatından dolayı gece geç saatlerde Düzce'ye gelerek taziyede bulundu.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin'in büyük dedesi Hacı Mehmet Keskin'in son yolculuğuna uğurlanmasının ardından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü de cenaze evine gelerek taziyelerde bulundu. Bakan Özlü'ye Vali Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, Gümüşova OSB Müdürü Şinasi Tuzluoğlu, Cumayeri İlçe Başkanı Musa Birdal, Cumayeri Belediye Başkanımız Recep Tuna eşlik etti.

Bakan Özlü, merhumun oğlu, İdris Keskin ve torunları İlyas Keskin, Hasan Keskin ve İl Başkanı Hikmet Keskin ile bir süre sohbet ederek, "Toplantım olduğu için cenazeye katılamadım. Allah rahmet eylesin, Allah sizlere sağlık sıhhat versin" dedi.

(AY)



06.01.2017 13:42:14 TSI

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