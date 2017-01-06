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Ezine Devlet Hastanesi'nde mezuniyet heyecanı



(Fotoğraflı)



Utku Yaşar Cüce

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Ezine Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren, anne adaylarını ve hastaları eğitmek ve bilinçlendirmek amacıyla oluşturulan Gebe Bilgilendirme Sınıfı ve Diyabet Okulu ilk mezunlarını verdi.

Mezuniyet törenine; İdari Mali Hiz. Müd. Burak Karagöz, Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Selehattin Keleş ve sağlık çalışanları katıldı. Katılımcılara Sağlık bakanlığı onaylı diplomaları, Başhekim Uz. Dr. Şule Özer, Kadın Doğum Hast. Uz. Dr. Kaya Yücesoy ve Dahiliye Uz. Dr. Yasin Keskin tarafından takdim edildi. Törende bir konuşma yapan Ezine Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Şule Özer "Hastalarımızın ve gebelerimizin Hayatının bu önemli anında yanında olarak kaygılardan uzak mutlu ve sağlıklı bir doğum süreci geçirmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Beş hafta sürecek olan bu eğitim programında Ezine Devlet Hastanesine tüm anne adaylarımızı Gebe Bilgilendirme Sınıfına , Diyabet hastalarını ise Diyabet Okuluna bekliyoruz" dedi.

(UYC)



06.01.2017 13:41:53 TSI

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