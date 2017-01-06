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Öğrencilere yangın ve kurtarma eğitimi



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Sancaklıbozköy 75. Yıl İlköğretim Okulunda eğitim gören öğrencilere Yangın ve Güvenlik tatbikatı verildi. İl genelinde gerçekleştirilen eğitimler kapsamında yangın sırasında yapılması gerekenler ile binanın güvenli bir şekilde nasıl tahliye edileceği konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri yangın ve acil durumlar hakkında bilinçlendirmeye devam ediyor. Sancaklıbozköy 75. Yıl İlköğretim Okulunda İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Yangın Güvenlik ve Tahliye tatbikatı verildi. Yapılan yangın ve kurtarma tatbikatıyla öğrenciler olası bir yangın anında ne gibi tehlikelerle karşılaşacakları ve bu tehlikelerden kendilerini ve arkadaşlarını nasıl savunacaklarını öğrendiler. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Gül, il genelinde yangın ve afet gibi acil durumlarda neler yapılacağına dair vatandaşları sürekli bilinçlendirdiklerini söyledi. Gül, "Her yıl yüzlerce vatandaşımız yangın veya afet gibi acil durumlar ile karşı karşıya kalıyor. Böyle durumlarda doğru zamanda doğru müdahale yapıldığı takdirde hem can hem de mal kayıpları önemli ölçüde azalıyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak anaokullarından liselere kadar eğitim kurumlarında ve kamu alanlarında sürekli eğitim veriyoruz. Bizim için vatandaşlarımızın hayatını kurtarmamız önceliklidir. Onların sağlığını ve güvenliğini sağladığımız sürece rahat bir nefes alabiliyoruz" diye konuştu.

(SC-Y)



06.01.2017 13:40:10 TSI

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