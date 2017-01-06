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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Doğu Marmara Üniversiteleri ve odalarından yatırım ve staj çağrısı

06 Ocak 2017 Cuma, 13:41
Doğu Marmara Üniversiteleri ve odalarından yatırım ve staj çağrısı
Doğu Marmara Üniversiteleri ve odalarından yatırım ve staj çağrısı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Bremen teşkilatının düzenlediği 1. Ekonomi ve Eğitim Buluşması'na, Sakarya Üniversitesi koordinatörlüğünde kurulan Doğu Marmara Üniversiteler ve Sanayi Konsorsiyumu (DUSK) proje ortakları Bolu, Sakarya ve Düzce illeri üniversiteleri ile ticaret ve sanayi odaları yetkililerinden oluşan 11 kişilik heyet katıldı.
Yapılan konuşmalarda Bremenli firmalara, üniversite öğrencilerine staj imkânı vermeleri talep edilirken, Doğu Marmara illerinde de yatırım yapmaları çağrısında bulunuldu. Heyet, staj sonrası istihdamın hedeflendiği konsorsiyumun tanıtımına, yaklaşık bir hafta kalacakları Almanya'nın muhtelif şehirlerinde devam edecek. Proje yetkililerinden Sakarya Üniversitesi Dış İlişkiler Şube Müdürü Neriman Kanbur, Düzce Üniversitesi konsorsiyum ortağı Mehmet Kaleci, Abant İzzet Baysal Üniversitesi konsorsiyum yetkilisi Özlem Yelda Dilmen'in sunumlarıyla ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu fonlarıyla desteklenen DUSK'un tanıtımı ile devam eden buluşmada, proje yetkilisi Kanbur, arzularının projenin Türkiye'nin gelişmesine büyük katkı yapması ve mezun ettikleri üniversite öğrencilerinin istihdama kazandırılması olduğunu belirterek, "Türkiye ve Türk milleti dünya üzerindeki hak ettiği yere ulaşırken bir nebze katkımız olmasını istediğimiz projemizi ilkin bölgemizde başlatmış bulunuyoruz" dedi. Uluslararası Erasmus staj programının Türkiye'de de yakından tanındığını belirten Kaleci, imkânsızlıklar nedeniyle bu programa katılan Türk öğrenci sayısının yeterli olmadığını belirtti.
Mezunların iş bulması ve bir iş yerine adapte olma konusunda sıkıntı yaşadıklarını bildiklerini söyleyen Kaleci, projelerini en az 6 ayı bulan bu adapte olma sürecini kısaltmak amacıyla sanayi ve ticaret odaları ile bağlantı içinde olup, özel sektörün ihtiyaç duyduğu dallarda bu öğrencilerin Türkiye ve Almanya'da staj almalarını sağlamak amacıyla oluşturduklarını anlatarak, bu konuda Bremenli işadamlarından destek istedi.
(RŞ-İÇ)

06.01.2017 13:45:01 TSI
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