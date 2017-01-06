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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Seramik Boyama Atölyesinde kadınlar hünerlerini konuşturacak

06 Ocak 2017 Cuma, 13:42
Seramik Boyama Atölyesinde kadınlar hünerlerini konuşturacak
Seramik Boyama Atölyesinde kadınlar hünerlerini konuşturacak
(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, ilgiyle takip edilen etkinliklere ev sahipliği yapmaya yeni yılda da devam ediyor. 7 Ocak Cumartesi günü yapılacak Seramik Boyama Atölyesi ile kadınlar, hünerlerini konuşturarak seramikleri dekoratif hale getirecek.
Şehrin çekim merkezi Forum Gaziantep'in her hafta ilgiyle takip edilen Kadınlar Kulübü, bu hafta sonu da kadınları Seramik Boyama Atölyesine davet ediyor. 7 Ocak Cumartesi günü 15.00 - 18.00 saatlerinde ücretsiz gerçekleştirilecek etkinlikte kadınlar, çeşitli boyalar yardımıyla seramik obje üzerinde doku kabartma yöntemini kullanarak dekoratif tasarımlar elde edecek.
Katılımcıların yeteneklerini ve el becerilerini sergilemelerine olanak verecek atölye çalışması, kadınlara eğlenceli ve eğitici vakit geçirme fırsatı bulacak. Sosyalleşme imkanı bulacak kadınlar, yaptıkları seramikleri evlerine götürüp evlerinin güzelleştirme şansını da yakalayacak.
Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, 2017 senesinde de her cumartesi kadınlara özel atölye çalışmaları düzenlemeye devam edecek.
(BRN-Y)

06.01.2017 13:46:16 TSI
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