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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Mustafa Genç, eski başkanları ağırladı

06 Ocak 2017 Cuma, 13:43
Mustafa Genç, eski başkanları ağırladı
Mustafa Genç, eski başkanları ağırladı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Kahramanmaraş Tanır Eski Belediye Başkanı Ali Özturan, Gördes Eski Belediye Başkanı İbrahim Emre ve Gördes Koordinatörü Alp Safa Gökkaya'yı makamında ağırladı.
Kahramanmaraş Tanır Eski Belediye Başkanı Ali Özturan ve kardeşi İsmet Özturan, Gördes Eski Belediye Başkanı İbrahim Emre ile Büyükşehir Belediyesi Gördes Koordinatörü Alp Safa Gökkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç'e ziyarette bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa'ya uzun yıllar çeşitli görevlerde hizmet ettiğini bundan sonraki süreçte de Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde Manisalılara en iyi hizmeti ulaştırmanın çabası içerisinde olacaklarını söyledi.
(SC-Y)

06.01.2017 13:47:43 TSI
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