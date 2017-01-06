Bedensel Engelliler Derneğinden Kızılay'a destek
(Fotoğraflı)
Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Bedensel Engelliler Derneği, Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verdi.
Türk Kızılay'ı Kırşehir Şubesine giden görme, bedensel ve işitme engelliler kan bağışında bulundu.
Kan bağışı kampanyasının önemini anlatan Dernek Başkanı Servet Avkapan, "Engellerin ortadan kalktığında hayatın nasıl güzelleşeceğine inanıyorsak kan vermeyle de hayatın kurtarılacağına inanmaktayız. Başlatılan kampanyanın ve engelli kardeşlerimizin duyarlılığının örnek olmasını isteriz."dedi.
(EÖ-AÖ-Y)
06.01.2017 13:47:53 TSI
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