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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Müdür Bozyel, öğrencileri sevindirdi

06 Ocak 2017 Cuma, 13:47
Müdür Bozyel, öğrencileri sevindirdi
Müdür Bozyel, öğrencileri sevindirdi

(Fotoğraflı)

Uğur Ulu
MUŞ (İHA) - Muş'un Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel ve beraberindeki heyet Hasköy'e bağlı köy okullarını gezerek öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.
Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel ve şube müdürü Gökhan Bilgin, okulları ziyaret edip bir dizi incelemede bulunarak öğrencileri mutlu etti. Beraberinde getirdiği hediyeleri öğrencilere dağıtan müdür Bozyel, öğrencilerle güzel zaman geçirdi. Okul idaresi ve öğretmenlerle küçük bir toplantı düzenleyen Bozyel, öğrencilerin başarı göstermelerinden dolayı teşekkür etti. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan müdür Bozyel, "Sıklıkla yaptığımız okul gezilerine devam ediyoruz. Bugünde Yarkaya İlkokulumuzdayız. İlçemizin ulaşım olarak en zor olduğu köyümüzdür. Köyümüze bağlı dört mezramızdan öğrencileri taşıyarak eğitim öğretime devam etmekteyiz. Daha önce okulun olmadığı bu köyümüzde geçen yıl okul yapılarak şuan 72 öğrencimiz eğitim öğretim görmektedir. Dört öğretmenimizle eğitim öğretime devam ettiğimiz okulumuzda, zor şartlarda gidiş geliş yapılsa da okulumuzun hiç bir eksiği yoktur. Kaloriferli olan okulumuzda projeksiyon cihazları, bilgisayar ve yazıcılar mevcut olup, en üst düzey eğitim öğretim verme çabasındayız. Bugün ki ziyaretimizde öğrencilerimizi sevindirmek amacıyla bir takım hediyeler dağıttık" şeklinde konuştu.
(UU-ŞAK-Y)

06.01.2017 13:51:03 TSI
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