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Kaymakam Arslan şampiyon takımı tebrik etti



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas Kaymakamı Eren Arslan, ilçe birinciliğinin ardından il birincisi olan Sebahattin Akyüz Fen Lisesi Basketbol Takımı oyuncularını tebrik ederek, sporculara bölge elemelerinde başarılar diledi.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Sebahattin Akyüz Fen Lisesi Müdürü Aynur Buran ve okulun beden öğretmeni İbrahim Şahin ve okulun basketbol takımı oyuncularını makamında kabul etti.

Milli Eğitim Müdürü Bal ve okulun beden eğitimi öğretmeni Şahin'den basketbol turnuvası hakkında bilgi alan Kaymakam Arslan, ilçe birinciliğinin ardından il finallerine katılmaya hak kazanan ve finalde Marmaris'i yenerek il birincisi olan Sebahattin Akyüz Fen Lisesi Basketbol Takımını başarılarından dolayı kutladı.

"Eğitimde sadece akademik başarı hedeflenemez. Eğitim dediğimiz bir bütündür. Nitelikli eğitimde sosyal, sanatsal ve spor alanında da bir bireyin başarılı olması beklenir. Sizler zaten belli bir akademik anlamda belirli bir seviyedesiniz. Bu başarınızı spor alanında da başarıyla taçlandırmanız beni oldukça mutlu etti. Sizleri bireysel olarak da takım olarak da ayrı ayrı kutluyorum." diye konuşan Arslan, bu başarıda payı olan okul yöneticilerine de teşekkür etti.

Bölge elemelerine katılacak olan öğrencilerle hoş bir sohbet gerçekleştiren Arslan, ziyaretin sonunda öğrencilere basketbol ayakkabısı hediye etti.

(DL-MB-Y)



06.01.2017 13:51:53 TSI

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