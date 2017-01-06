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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Başkan Duruay yeni kimlik kartı için başvuru yaptı

06 Ocak 2017 Cuma, 13:48
Başkan Duruay yeni kimlik kartı için başvuru yaptı
Başkan Duruay yeni kimlik kartı için başvuru yaptı

Ayşe Üngör
ANKARA (İHA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, nüfus cüzdanlarının yerini alacak çipli yeni kimlik kartı için başvurusunu yaptı.
Gölbaşı Nüfus Müdürü Birgül Doğanay'ı ziyaret eden Başkan Duruay, yeni kimlik kartı için başvuru yaptı. Başkan Duruay, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak olan yeni kimlik kartlarının ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi. Biyometrik ve yüksek güvenlikli yeni kimlik kartlarının vatandaşların hayatlarında önemli kolaylıklar sağlayacağını belirten Başkan Duruay, "Tüm ülke genelinde olduğu gibi Gölbaşı'mızda da 2 Ocak 2017 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları verilmeye başlandı. Uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran kimlik kartları, vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik verilerin üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesinden sonra yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesini ya da değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlanmıştır. Vatandaşlarımıza bir an önce yeni kimliklerini çıkarmasını öneriyorum. Tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
(AYŞ-CC-Y)

06.01.2017 13:49:32 TSI
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