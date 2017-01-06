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Manisalı maratoncu Adana'da madalya için koşacak



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MANİSA (İHA) - Atletizm branşında elde ettiği derecelerle adından sıkça söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Ahmet Bayram, yeni bir başarı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95'nci yıldönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek olan 7. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nda, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u temsil edecek olan Bayram, yarış öncesi Manisalılara derece sözü verdi.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95'nci yıldönümü kutlamaları kapsamında 7. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, Türkiye'nin dört bir yanından ve 15 ülkeden binlerce atletin katılımıyla gerçekleştirilecek. 8 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek olan maratonda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u temsil edecek olan Ahmet Bayram, yarış öncesi Manisalılara derece sözü verdi. Zorlu maratonda birinciliği hedeflediğini belirten Ahmet Bayram, "Geçtiğimiz yıl da yarıştığım Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda yaş gurubunda 2. Olmuştum. İnşallah bu sene birincilik kupasıyla Manisa'ya döneceğim" dedi.

(SC-Y)



06.01.2017 13:56:45 TSI

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