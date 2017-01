YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ESABDER misina ağlarına karşı durmaya devam ediyor

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Sportif Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ESABDER) Başkanı Osman Demirtaş, misina ağlarının zararlarına bir kez daha dikkat çekti.

Misina ağlarının bir çok hayvanın yaşamını olumsuz etkilediğini belirten ESABDER Başkanı Osman Demirtaş, materyalin yasaklanmasını istedi. Demirtaş, "Bizler olta balıkçılığı konusunda geçen yıl problemlerimize ve sorunlarımıza dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak için Eskişehir'in siyasileri, bürokratları ve de sivil toplum kuruluşları başkanları ile görüşmeler yapıp, bir çok etkinlik ve toplantılar yaptık. 2017 yılının en önemli problemlerinin başında, daha önce iç sularımızda yasak olan misina ağların 2016 ile 2020 yılları arasında serbest bırakılmasıdır. Katliam materyali olan bu misina ağların iç sularımızda yeniden yasak olması, Bakanlığımızın bu elim hatadan dönmesi gerekmektedir. Binlerce hayvanın katline sebep olan sadece sucul hayattaki balık, kaplumbağa, yılan, yengeç gibi hayvanların dışında gökyüzünde uçan kartal, atmaca, doğan, şahin, leylek, ördek, kaz, baykuş gibi bir çok sulak alanda bulunan kanatlılarında katline sebep bu materyalin yasaklanarak tüm dünya ülkelerine örnek olarak yaşam koşullarımızın, onlardan daha yüksek olduğunu göstermemiz gerekmektedir. Bir yıl uygulayacağımız dernek program taslağını hazırlarken, tüm sportif amatör olta balıkçısı dostlarımızın 4/2 tebliğde bulunan kurallara riayet ederek avlanmalarını, avlanmayan kişileri jandarma ve su ürünlerine şikayet etmelerinin gerektiğini unutmamaları dileklerimizle yeni yılda her bir olta balıkçısına bol trofeli avlar diliyoruz" dedi.

Başkan Demirtaş ayrıca terörü de lanetleyerek, şu ifadelere yer verdi;

"İstanbul'da bir eğlence merkezinde, dün de İzmir'de yapılan bu katliamların sorumluları elbette bulunacak, büyük Türk Milleti önünde hesap vereceklerdir. Devletin bekası için bizler teröre alışmayacağız, haklı duruşumuzu her zaman sergileyeceğiz. Bu vatan topraklarında bulunan her birey kendi sorumluluklarını yerine getirdiğinde, tüm sorunlar kendiliğinden çözülmeye başlayacaktır. Devletimizin emniyet güçleri görevlerini yaparken, onlara yardımcı olmak tüm vatandaşlarımızın görevidir."

