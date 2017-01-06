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Düzce'de Bale Kurslarına Kayıtlar Başladı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi 6-14 yaş aralığındaki çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile bale kurslarına başlıyor.

Fiziksel faydalarının dışında çocuklara organize bir ortamda sosyalleşmek ve bağ kurmak için fırsat veren bale eğitimi çocukların hayatları boyunca kullanacakları sözsüz iletişimi sağlayan beden dilini öğrenmelerine de olanak sağlıyor.

Şubat Ayı'nda başlayacak kurslara kayıt yaptırmak isteyenlerin Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca Kültür Merkezi'nde yapılacak Bale Kursu kapsamında talep olduğu taktirde yetişkinlere yönelik bir sınıf da açılabilecektir.

(TT-AY)



06.01.2017 14:05:44 TSI

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