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Bilecik temsilcisi basketbol ve voleybol takımları Uşak'a uğurlandı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol ve Voleybol Grup Müsabakalarında Bilecik'i temsil edecek olan takımlar Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurlandı.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) projesi kapsamında Uşak'ta düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol ve Voleybol Grup Müsabakalarında Bilecik'i temsil edecek olan takımlar Uşak'a uğurlandı. Uğurlama öncesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, sporcuları makamında ağırlayarak katılacakları müsabakalarda başarılar diledi. Uşak'ta yapılacak olan müsabakalarının önemine değinen Yıldız, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) projesi Türkiye'nin yıldız adaylarını buluşturmaya devam ediyor. Sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması, illerdeki yerel faaliyetler sonucu bir üst gruba katılamayan yetenekli sporcuların spora kazandırılması gibi hedefler doğrultusunda hayata geçirilen ANALİG, 2016-2017 sezonu Atletizm, Basketbol, Badminton, Cimnastik, Hentbol, Masa Tenisi, Taekwondo, Voleybol, Judo, Karate, Yüzme, Kayak, Buz Hokeyi, Buz Pateni ve Su Topu branşlarında 81 ilden sporcuların katılımıyla Anadolu Yıldızlar Ligi gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında 6-8 Ocak 2017 tarihleri arasında Uşak'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol ve Voleybol Grup Müsabakalarında ilimizi temsilen sporcularımız müsabakalara katılacaktır. Sporcular 10 İlin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Basketbol ve Voleybol müsabakalarında ilimizi temsil edecektir" dedi.

(CKT-CY-MET-Y)



06.01.2017 14:12:47 TSI

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