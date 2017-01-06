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Temiz Biga için ikinci çöp taksi alındı



(Fotoğraflı)



Utku Yaşar Cüce

ÇANAKKALE (İHA) - Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'ın 'Temiz Biga' hedefiyle başlattığı proje çalışmaları kısa sürede meyvelerini vermeye başladı.

72 adet yeraltı çöp konteyneri ile görüntü kirliliği sona erdi ve kötü koku büyük oranda azaldı. Yoğun talep gören Çöp Taksi uygulaması ise başarılı sonuçlar verince ikinci Çöp Taksi alındı ve 2017 yılı ile birlikte hizmete girdi.

Çöp Taksi'nin taşıma kapasitesi 1 ton. Çöp Taksi haftanın 6 günü boyunca sabah 8 akşam 5 saatleri arasında görev yapacak. Çöp Taksi hizmetinden yararlanmak isteyenlerin 153 numaralı telefona ulaşarak bilgi vermeleri yeterli olacak. Konuya ilişkin Biga Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; "6 çöp aracı 6 bölgede sabah 7-akşam 4 saatleri arasında aralıksız çöp topluyor. Çöp aracının giremediği sokaklarda ise traktörle çöpler taşınıyor. Her bölgede 2 görevli süpürge yapıyor. Ayrıca çarşı merkezinde sabit 8 görevli kaldırımları ve yolları temiz tutuyor. 2 adet büyük süpürge aracı ve 1 adet küçük süpürge aracı yolları ve kaldırımları belirli aralıklarla temizliyor. Geri dönüşüm atıklarını toplamakla görevli 2 araç çalışıyor. Pazar günleri 3 araç sabah 8-akşam 5 saatleri arasında çalışıyor. Hafta sonları dışında gece mesaileri de devam ediyor. Saat 18:30'da başlayan gece mesaisi sabah 02:30'a kadar sürüyor. 2 adet geri dönüşüm toplama aracı da akşam mesaisine 16:00'da başlıyor ve gece 12:00'de akşam mesaisini tamamlıyor. 72 adet çöp konteyneri yeraltına alındı. 2 bin 55 adet de çöp konteyneri bulunuyor. İkinci çöp taksinin de alınmasıyla iki bölgede çöp taksi hizmeti görülmeye başlandı. Çöp taksiler çarşı içi ve Kocabaşçayı'nın Şirintepe ve Yeniceköy mahallelerini de kapsayan yakasında haftanın 6 günü sabah 8 akşam 5 çalışıyorlar" denildi.

(UYC)



06.01.2017 14:11:21 TSI

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