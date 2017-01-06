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Başkan Altepe, TEDAŞ Genel Müdürü Leventoğlu'nu ağırladı



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BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu ile bir araya geldi.

Başkanlık makamındaki görüşmeye TEDAŞ başkan yardımcılarının yanı sıra Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) Genel Müdürü Mesut Efe de katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yaptığı konuşmada, Bursa'da enerji konusunda yapılan yatırımlara değindi. Genel olarak hizmetlerden memnun olduklarını fakat sosyal hayatı tehdit eden ve görüntü kirliliği oluşturan düzensiz enerji hatları nedeniyle şehir merkezinde ciddi sıkıntıların yaşandığını dile getiren Başkan Altepe, bu soruna çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. Enerji sektöründeki özelleştirmelerin aksaması nedeniyle Bursa'nın yatırımlarda 10 yıl gibi bir zaman kaybı yaşadığını ve sıkıntıların giderilmesi noktasında herhangi bir çalışmanın yapılmadığını söyleyen Başkan Altepe, özelleştirmelerin tamamlandığı, sistemin yeni enerji haritalarına yöneldiği günümüzde bu rezaletin bir an önce son bulması gerektiğini kaydetti. Başkan Altepe, "Yaşanan kayıpları en aza indirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Biz bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşenleri yerine getiriyoruz, yerine getirmeye de hazırız. Beklentimiz TEDAŞ tarafından da özellikle enerji hatları konusundaki sıkıntıların giderilmesi noktasında gerekli yatırımların yapılmasıdır" dedi.

TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu ise önümüzdeki dönemde Türkiye genelinde 18 milyar liralık enerji yatırımı planladıklarını hatırlattı. Yapılacak yatırımlarda özellikle arıza sürelerini ortadan kaldırmayı ve elektrik kesintilerinin azaltılmasını hedeflediklerini kaydeden Leventoğlu, enerji hatlarının yer altına alınmasının da planlanan çalışmalar kapsamında bulunduğunu ifade etti. Leventoğlu, Başkan Altepe'ye Bursa için gerekli çalışmaların merkez ve UEDAŞ yoluyla yapılacağı yönünde bilgi verdi.

Başkan Altepe, ziyaretin anısına TEDAŞ Genel Müdürü Leventoğlu'na çiniden yapılmış Yeşil Türbe maketi hediye etti.

(AÇ)



06.01.2017 14:15:34 TSI

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