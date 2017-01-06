*/);-->
06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kartal Belediyesi solucan gübresi üretimine devam ediyor

06 Ocak 2017 Cuma, 14:16
Kartal Belediyesi solucan gübresi üretimine devam ediyor
Kartal Belediyesi solucan gübresi üretimine devam ediyor

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Kartal Belediyesi, 2013 yılında başladığı vermikompost solucan gübresi üretime devam ediyor. Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje kapsamında 4 yılda 850 noktada 5 binin üzerinde kişi bilgilendirilirken talep eden vatandaşlara, okullara ve sitelere ücretsiz solucan ve vermikompost sistemi verildi.
4 yıl boyunca solucan gübresinin önemi hakkında Kartal'daki okullarda ve sitelerde bilgilendirme çalışmaları yapan Kartal Belediyesi, projeye ilgi gösteren İstanbul içi ve dışından birçok belediyeye de Kartal Belediyesi'nin solucan gübresi ürettiği serada bilgi verdi.
Özellikle çocuklar ve gençlerde çevre bilincinin yükselmesine yönelik çalışmalara büyük önem veren Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, solucan gübresi üretimi projesini, Çarşı Mahallesi Hasanpaşa İlkokulu ve Soğanlık Orta Mahalle Özel Açı Ortaokulu, Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi, Atalar Meslek Lisesi, Yüksel İlhan Alanyalı Anadolu Lisesi, Atalar Anadolu Meslek Lisesi Fen Bilimleri Okulları, Doğa Koleji ve Kıraç Okulları gibi okullarda sürdürüyor.
(HB-ÖK-Y)

06.01.2017 14:20:24 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Ücretsiz öğrenci servislerine meclis onayı
YEREL

ÜCRETSİZ ÖĞRENCİ SERVİSLERİNE MECLİS ONAYI
Büyükçekmece'den Halep'e yardım eli
YEREL

BÜYÜKÇEKMECE'DEN HALEP'E YARDIM ELİ
&quot;Duvar&quot; Maltepelilerle buluştu
YEREL

"DUVAR" MALTEPELİLERLE BULUŞTU
Belediyeden 78 bin kişiye ücretsiz sağlık hizmeti
YEREL

BELEDİYEDEN 78 BİN KİŞİYE ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ
Küçükçekmecede sahte ve kaçak içki operasyonu
YEREL

KÜÇÜKÇEKMECEDE SAHTE VE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU
Burun sorunları doğuştan gelebilir
YEREL

BURUN SORUNLARI DOĞUŞTAN GELEBİLİR
Aile terapisti Bünyamin İrak'tan eşlere tavsiyeler
YEREL

AİLE TERAPİSTİ BÜNYAMİN İRAK'TAN EŞLERE TAVSİYELER
Talha Uğurluel, Mehmet Akif'in bilinmeyenlerini anlattı
YEREL

TALHA UĞURLUEL, MEHMET AKİF'İN BİLİNMEYENLERİNİ ANLATTI
Vücutla dost bakteriler
YEREL

VÜCUTLA DOST BAKTERİLER
Sanatçıların adı parkta yaşayacak
YEREL

SANATÇILARIN ADI PARKTA YAŞAYACAK
Büyükçekmece Kar yağışına karşı önlemlerini aldı
YEREL

BÜYÜKÇEKMECE KAR YAĞIŞINA KARŞI ÖNLEMLERİNİ ALDI
Maltepe'de 2016'da 40 kilometre yol asfaltlandı
YEREL

MALTEPE'DE 2016'DA 40 KİLOMETRE YOL ASFALTLANDI
YGS öncesi sınav kaygısına dikkat
YEREL

YGS ÖNCESİ SINAV KAYGISINA DİKKAT