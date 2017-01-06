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Kartal Belediyesi solucan gübresi üretimine devam ediyor



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Kartal Belediyesi, 2013 yılında başladığı vermikompost solucan gübresi üretime devam ediyor. Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje kapsamında 4 yılda 850 noktada 5 binin üzerinde kişi bilgilendirilirken talep eden vatandaşlara, okullara ve sitelere ücretsiz solucan ve vermikompost sistemi verildi.

4 yıl boyunca solucan gübresinin önemi hakkında Kartal'daki okullarda ve sitelerde bilgilendirme çalışmaları yapan Kartal Belediyesi, projeye ilgi gösteren İstanbul içi ve dışından birçok belediyeye de Kartal Belediyesi'nin solucan gübresi ürettiği serada bilgi verdi.

Özellikle çocuklar ve gençlerde çevre bilincinin yükselmesine yönelik çalışmalara büyük önem veren Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, solucan gübresi üretimi projesini, Çarşı Mahallesi Hasanpaşa İlkokulu ve Soğanlık Orta Mahalle Özel Açı Ortaokulu, Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi, Atalar Meslek Lisesi, Yüksel İlhan Alanyalı Anadolu Lisesi, Atalar Anadolu Meslek Lisesi Fen Bilimleri Okulları, Doğa Koleji ve Kıraç Okulları gibi okullarda sürdürüyor.

(HB-ÖK-Y)



06.01.2017 14:20:24 TSI

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