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Hani ilçesinde diyaliz hastalarına müjde

- Kaymakam Şaban Arda Yazıcı'nın girişimleri ile ilçeye diyaliz ünitesi kuruldu

- Hastalar için önce yollar yapıldı, sonra ünite kuruldu



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Hani İlçe Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı göreve başladıktan sonra tespit ettiği sorun ve sıkıntıları teker teker çözmeye devam ediyor. Yaptığı hizmetlerle ilçe halkının büyük beğenisini toplayan Yazıcı, hazırladığı proje ile ilçede bulunan diyaliz hastalarının sorunlarına çözüm getirdi.

İlçe merkezi ve köy ile mezralarında ikamet eden diyaliz hastalarının büyük zorluklarla hastaneye ulaştırıldığını öğrenen Şaban Arda Yazıcı, belediye ekiplerine verdiği talimatlarla özellikle hastaların bulunduğu köy ve mahallelerin yollarını yaptırdı. Çamurlu olan yollardan dolayı ambulansların ulaşmakta zorlandığı diyaliz hastaları için ulaşımı elverişli hale getiren Kaymakam Yazıcı daha sonra ilçe dışında tedavi gören hastalar için ilçede diyaliz ünitesi kurulması yönünde proje hazırladı. Diyaliz ünitesi olmadığı için Lice'ye gitmek zorunda kalan hastaları bu sıkıntıdan kurtarmak üzere projesini tamamlayan Kaymakam Yazıcı, yer tespitinin ardından onaylanması üzere projesini Sağlık Bakanlığı'na sundu. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan proje için kısa sürede gerekli cihazların alınacağı belirtildi.



Hastalar büyük sıkıntıdan kurtuldu

Göreve başladığı günden itibaren Hani ilçesinde tespit edilen eksiklikleri hızlı bir şekilde gidermek üzere kolları sıvayan Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, vatandaşlarla bire bir görüşüp her türlü sıkıntılarını gideriyor. İlçedeki diyaliz hastalarının durumunu öğrendikten sonra harekete geçen Kaymakam Yazıcı, belediye ekipleri aracılığıyla ambulansların gidemediği hastaların bulunduğu mevkilerdeki yolları çamurdan kurtardı. Belediye ekipleri çamurlu yollara kum dökerek ulaşımı elverişle hale getirdi. Ambulansların hastalara ulaşmasını sağlayan Kaymakam Yazıcı daha sonra ilçe dışına giden diyaliz hastalarını bu çileden kurtarmak için ilçe merkezine diyaliz ünitesi kurdu. Kaymakam Yazıcı, "Yollar çamurlu olduğundan ambulans ulaşamıyor ve hastalar sedye ile ulaşımım elverişli olduğu yola kadar taşınıyordu. Ayrıca bu diyaliz hastaları ilçemizde ünite olmadığından dolayı Lice ilçesine gitmek zorunda kalıyordu. Artık biz ilçe devlet hastanesinde diyaliz ünitesi kurduk. Hastalarımız Lice'ye gitmek zorunda kalmayacaklar. Hastanede diyaliz ünitesi için yer ayarlandı. Yakın zamanda ünitenin kurulumu da gerçekleştirilip hastalara hizmet vermeye başlayacaktır. Ayrıca ilçe devlet hastanesine çocuk uzman doktoru ile kadın doğum uzmanı kadrosu tahsis edildi. Bunlar vatandaşlarımızın yoğun olarak talep ettikleri doktorlardı" dedi.



Projeye destek verenlere teşekkür

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı diyaliz ünitesinin kurulmasında destek veren ve emek harcayanlara da teşekkür etti. Yazıcı, "Desteklerinden dolayı sağlık bakanlığı yetkilileri ile Diyarbakır milletvekillerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı'nın girişimleri sonucu onayı alınan diyaliz ünitesinin hizmete vermeye başlamasıyla büyük bir sıkıntıdan kurtulacaklarını dile getiren hasta yakınları, bu hizmetlerinden dolayı Kaymakam Yazıcı'ya teşekkür ettiklerini söyledi.

(İHA-AKK-Y)



06.01.2017 14:22:37 TSI

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