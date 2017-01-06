06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TEOG Türkiye birincilerine Başkan Mehmed Ali Saraoğlu'ndan ödül

06 Ocak 2017 Cuma, 14:29
TEOG Türkiye birincilerine Başkan Mehmed Ali Saraoğlu'ndan ödül
TEOG Türkiye birincilerine Başkan Mehmed Ali Saraoğlu'ndan ödül

(Fotoğraflı)

Mehmet Altıntaş
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz İlçesi'nde, Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) Sınavında Türkiye birincisi olan 2 öğrenci Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu tarafından ödüllendirildi.
TEOG sınavında 700 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Gediz Atatürk Ortaokulu öğrencileri Ümmü Çağla Aydın ve Aslı Akdaş için Gediz Belediyesi'nde ödül töreni düzenlendi. Başkanlık makamında gerçekleşen ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mesut Topaloğlu, Atatürk Ortaokulu Müdürü Mehmet Aydın ve TEOG Türkiye Şampiyonu olan Ümmü Çağla Aydın ve Aslı Akdaş katıldı.
Törende bir konuşma yapan Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, hiçbir başarının tesadüfen ortaya çıkmadığını belirterek, "Başarı fedakarlık gösterebilen ve ona ulaşmak için ter döken, mücadele etmeyi göze alabilen, insanların ulaştığı çok kıymetli ödüldür. Gediz eğitimde marka kent olarak anılmaya devam edecektir. Öğrencilerimiz her sene sınavlarda aldıkları başarılı sonuçlarla ilçemizin başarı çıtasını yükseltiyorlar. Geleceğimizin teminatı olan bu öğrencilerimizi ne kadar tebrik etsek azdır. Bu öğrencilerimizi en iyi okullarda görmek ailesi ve öğretmenleri kadar bizleri de mutlu ediyor. Başarılarınızın devam etmesini diliyorum" dedi.
Daha sonra TEOG sınavında Türkiye birincisi olan Ümmü Çağla Aydın ve Aslı Akdaş'a Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu tarafından birer adet kırtasiye paketi hediye edildi.(MA-EFE)

06.01.2017 14:32:19 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Hava muhalefeti balık fiyatlarını yükseltti
YEREL

HAVA MUHALEFETİ BALIK FİYATLARINI YÜKSELTTİ
Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu'nda geleceğin yazılımcıları yetiştiriliyor
YEREL

SEYDİ RESUL İMAM HATİP ORTAOKULU'NDA GELECEĞİN YAZILIMCILARI YETİŞTİRİLİYOR
Müdür Haci Çağlar'dan MYO veda
YEREL

MÜDÜR HACİ ÇAĞLAR'DAN MYO VEDA
Veteriner hekimden anlamlı hediye
YEREL

VETERİNER HEKİMDEN ANLAMLI HEDİYE
Kütahya'da 'bir yetime aile olmak' konulu panel
YEREL

KÜTAHYA'DA 'BİR YETİME AİLE OLMAK' KONULU PANEL
Dr. Barkın Minez: Yerli malı belgesi olan firmalar bir adım önde
YEREL

DR. BARKIN MİNEZ: YERLİ MALI BELGESİ OLAN FİRMALAR BİR ADIM ÖNDE
ASKF'den Kaymakam Kara'ya 'hayırlı olsun' ziyareti
YEREL

ASKF'DEN KAYMAKAM KARA'YA 'HAYIRLI OLSUN' ZİYARETİ
Günlüce'de durakların yeri değişti
YEREL

GÜNLÜCE'DE DURAKLARIN YERİ DEĞİŞTİ
Kütahya'da kepçeyle kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı
YEREL

KÜTAHYA'DA KEPÇEYLE KAÇAK KAZI YAPAN 8 KİŞİ YAKALANDI
Jandarmadan kaçak kazı operasyonu
YEREL

JANDARMADAN KAÇAK KAZI OPERASYONU
Şule-Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti
YEREL

ŞULE-METE TETİK İMAM HATİP ORTAOKULU'NU ZİYARET ETTİ
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan esnafların sorunlarını dinledi
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI FATİH ÇALIŞKAN ESNAFLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ
Emet'te trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

EMET'TE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Ecdat yadigarı eserler
YEREL

ECDAT YADİGARI ESERLER
İbrahim Sadri'den şiir dinletisi programı
YEREL

İBRAHİM SADRİ'DEN ŞİİR DİNLETİSİ PROGRAMI
Sokak kedilerine kulübe
YEREL

SOKAK KEDİLERİNE KULÜBE
Meydanda sürpriz evlilik teklifi
YEREL

MEYDANDA SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ
Tavşanlı'dan Suriye'ye 2 yardım TIR'ı daha
YEREL

TAVŞANLI'DAN SURİYE'YE 2 YARDIM TIR'I DAHA
Başkan Turan Sümer'e 'en başarılı belde belediye başkanı' ödülü
YEREL

BAŞKAN TURAN SÜMER'E 'EN BAŞARILI BELDE BELEDİYE BAŞKANI' ÖDÜLÜ
Başsavcı Ramazan Murat Tiryaki, basın mensuplarıyla buluştu
YEREL

BAŞSAVCI RAMAZAN MURAT TİRYAKİ, BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞTU