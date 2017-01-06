06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hac kayıtları bugün sona eriyor

06 Ocak 2017 Cuma, 14:29
Hac kayıtları bugün sona eriyor
Hac kayıtları bugün sona eriyor

(Fotoğraflı)

Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Türkiye genelinde 2017 yılı için sürdürülen hac ön kayıtları bugün sona eriyor.
Lapseki Müftülüğünden edinilen bilgide ilk defa kayıt yaptıracak vatandaşların ilgili bankalara 20 TL kayıt ücreti yatırması gerekiyor. 28 Aralık 2016 tarihinde başlatılan ön kayıt işlemleri 6 ocak 2017 bugün sona ereceği bildirildi. Ayrıca vatandaşlar elektronik hac.diyanet.gov.tr adresinden de kayıt yaptırabilecek.
Lapseki Müftüsü remzi Karadoğan önceki yıllarda kayıt yaptıranların 9 Ocak 2017 ila 31 Ocak 2017 tarihleri arasında yineleme işlemi yapacaklarını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik kayıt yineleme işlemlerinin yapılmayacağının altını çizen Karadoğan, 2017 yılında oda tercihli hac konaklamasının yapılacağını bildirdi. Karadoğan verdiği bilgide "Kaydını yinelemeyen vatandaşlar 2017 hac kurasına dahil edilmeyecekler. Ayrıca hacı adaylarının iletişim bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. 2016 yılında hac kurasına katılarak kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adayları hacca gitme, hac konaklama türlerini tercih etme varsa kuraya beraber katılma isteğindeki değişiklikleri 9-31 Ocak 2017 tarihleri arasında yapabileceklerdir" dedi.
(GD)

06.01.2017 14:32:21 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Temiz Biga için ikinci çöp taksi alındı
YEREL

TEMİZ BİGA İÇİN İKİNCİ ÇÖP TAKSİ ALINDI
Lapseki Belediyesine araç desteği
YEREL

LAPSEKİ BELEDİYESİNE ARAÇ DESTEĞİ
Ezine Devlet Hastanesi'nde mezuniyet heyecanı
YEREL

EZİNE DEVLET HASTANESİ'NDE MEZUNİYET HEYECANI
Lapseki'de yağmur etkili oldu
YEREL

LAPSEKİ'DE YAĞMUR ETKİLİ OLDU
Çanakkale Beşir Derneği Halep için yardım topladı
YEREL

ÇANAKKALE BEŞİR DERNEĞİ HALEP İÇİN YARDIM TOPLADI
Aksoy'dan Muhtarlar Derneği'ne ziyaret
YEREL

AKSOY'DAN MUHTARLAR DERNEĞİ'NE ZİYARET
Başkan Işık'tan çat kapı kahvehane ziyareti
YEREL

BAŞKAN IŞIK'TAN ÇAT KAPI KAHVEHANE ZİYARETİ
Çanakkale'de su ürünleri kontrol ve denetleme noktası tamamlandı
YEREL

ÇANAKKALE'DE SU ÜRÜNLERİ KONTROL VE DENETLEME NOKTASI TAMAMLANDI
Altınok, minik yüreklere dokundu
YEREL

ALTINOK, MİNİK YÜREKLERE DOKUNDU