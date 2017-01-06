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Başkan Bakıcı'dan kar temizleme ekibine ziyaret



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı kar temizleme çalışmalarına devam eden ekibi ziyaret etti, çay davetinde bulunan bir aileye de misafir oldu.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli tarafından yürütülen kar temizleme çalışmaları devam ederken havanın yumuşaması ile birlikte biriken karların tahliyesine hız verildi. Kar temizleme çalışmalarını yakından takip eden Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Cami Caddesi'nde devam eden kar temizleme çalışmalarına katılarak personel ile bir süre görüştü. Personele çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Bakıcı Cami Caddesi'nde ikamet etmekte olan Vasfi Erim ve eşinin çay davetini kıramayarak Erim ailesine misafir oldu. Burada sıcak ve samimi bir ortamda yapılan sohbette Başkan Bakıcı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Belediyeden ve kendisinden bir istekleri olup olmadığını da soran Başkan Bakıcı ev sahiplerine misafirperverlikleri ve hoş sohbetlerinden dolayı teşekkür ederek oradan ayrıldı.

(FSİ-MET-Y)



06.01.2017 14:33:59 TSI

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