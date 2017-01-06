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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Başkale'deki Vepsaş vezneleri çarşı merkezine taşındı

06 Ocak 2017 Cuma, 14:31
Başkale'deki Vepsaş vezneleri çarşı merkezine taşındı
Başkale'deki Vepsaş vezneleri çarşı merkezine taşındı

(Fotoğraflı)

Engin Ertürk
VAN (İHA) - Van Gölü Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi'nin (VEPSAŞ) veznelerinin Başkale merkezine taşınması vatandaşların işini kolaylaştırdı.
Daha önce ilçe merkezi dışında olan VEPSAŞ vezneleri, vatandaşların ulaşım konusundaki sıkıntıları nedeniyle ilçe merkezine taşındı. Konu ile ilgili açıklama yapan yetkililer, vatandaşların kesinlikle mağdur olmasını istemedikleri için böyle bir karar aldıklarını belirtti.
(EE-ŞAK-Y)

06.01.2017 14:35:23 TSI
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