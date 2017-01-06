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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Van'da 120 çocuk için yürüyüşü yapılacak

06 Ocak 2017 Cuma, 14:31
Van'da 120 çocuk için yürüyüşü yapılacak
- Sarıkamış şehitleri içinde Van'dan Kars'a gidilecek

VAN (İHA) - Van İl Emniyet Müdürlüğü 120 çocuk ve Sarıkamış şehitleri için bir dizi anma programı düzenliyor.
Van Emniyet Müdürlüğü, anma etkilikleri ile ilgili bir yazılı açıklama yayınladı. Van Valiliğinin koordinesiyle gerçekleştirilecek olan anma programında bugün Ulu Caminde kılınacak Cuma namazı sonrası 1915'te doğu cephesine cephane ve erzak taşıyan 120 Vanlı çocuğu bir yürüyüşle anacak. Bu anma yürüyüşünden bir gün sonrada Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşüne katılmak için Kars'a gidilecek.
Açıklamada, "Birinci önceliği vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak olan il emniyet müdürlüğümüz, diğer taraftan da insanları suça ve diğer olumsuzluklara sürükleyen nedenleri ortadan kaldırılması için büyük ölçekli sosyal projeler yürütmektedir. Bu amaca yönelik olarak, polis ve öğrenci kaynaşmasının sağlanması ve özellikle polisle ilgili bakış açılarının değişmesi, yaşanan topluma uyum gösterimlerine destek olmak, ileri ki yaşantılarında başarılı, ailesine ve çevresine saygılı yetişmelerine destek olmak amacıyla; Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek programı (SODES) tarafından fonlanan ve il emniyet müdürlüğümüz Çocuk Şube Müdürlüğünce ''Gerçekleşen Hayeller'' projesi yürütülmektedir. Bu proje kapsamında ilimizin tarihinde destanlaşarak kahramanlık örneği olan 120'ler ruhunu canlandırmak ve öğrencilerimize bu ruhu tekrar kazandırmak amacıyla 120 Vanlı öğrencimiz ile her yıl Ocak ayında gerçekleştirilen Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşüne katılmak üzere Erzurum-Kars (Sarıkamış) gezisi planlanmaktadır. Bu kapsamda bugün Ulu Cami'nde kılınacak Cuma namazı sonrasında 'Bir Asır Sonra Aynı Ruh' sloganıyla 120 öğrencimiz il birlikte Ulu Cami'nden başlayarak Kurtuluş parkına kadar yürüyüş yapılacak ve Kurtuluş parkından öğrencilerimizin otobüslere Van halkı tarafından temsili uğurlama töreni yapılacaktır. Cumartesi günüde Sarıkamış'a hareket edilecektir'' denildi.
(FS-ŞAK-Y)

06.01.2017 14:33:47 TSI
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