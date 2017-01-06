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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Bilecik Şeyh Edebali Gençlik ve Spor Kulübü'nden Başkan Bakıcı'ya ziyaret

06 Ocak 2017 Cuma, 14:32
Bilecik Şeyh Edebali Gençlik ve Spor Kulübü'nden Başkan Bakıcı'ya ziyaret
Bilecik Şeyh Edebali Gençlik ve Spor Kulübü'nden Başkan Bakıcı'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öncü, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı makamında ziyaret etti.
Dernek yöneticileri, 26 Mart 2017 tarihinde tüm Türkiye'de ve 2 Nisan 2017 tarihinde de yedi kıtada gerçekleştirilecek olan "Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışması" ile ilgili tanıtım ziyaretlerinden ilkini 2 yıldır proje ortağı olarak büyük destek veren Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya gerçekleştirdi. Yapılan ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ömcü ve Ufka Yolculuk Yarışması İlçe Sorumlusu Adnan Yıldız tarafından Başkan Bakıcı'ya yarışma hakkında bilgiler verildi, ardından tanıtım kitapçıkları hediye edildi. Yarışmanın Bilecik organizasyonunu yapacak olan Şeyh Edebali Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Fatih Öncü, "5. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın başvuruları başladı. 'Yola çıkmak isteyene, yol açık' temasıyla 8 ayrı kategoride düzenlenen yarışmanın bu yılki konusu Kur'an-ı Kerim meali olacak. Yarışmaya başvurular, 19 Şubat'a kadar devam edecek. Türkiye'nin en büyük sivil yarışması olma özelliği taşıyan, yurt içinden ve yurt dışından binlerce gönüllünün organizasyonuyla desteklenen yarışmaya bu yıl, Türkiye'den ve yurt dışından 7'den 77'ye 1 milyon kişinin başvuru yapması hedefleniyor. Ulusal yarışmacılar, şartnamede belirtilen Kur-an'ı Kerim mealleriyle yarışmaya hazırlanacak. Yarışmacıların faydalanması için akademisyenler tarafından soru kitabı da oluşturularak sınava hazırlanmaları sağlanacak" dedi.
Başkan Bakıcı'da yarışmaya katılacak herkese başarılar dileyerek misafirlerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
(FSİ-MET-Y)

06.01.2017 14:36:44 TSI
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