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Pursaklarlı hanımlardan şehitlere hatim



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerindeki üyeler, şehitler ve ülkenin selameti için Kur'an okuyup hatim indirerek dua etti.

Terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik saldırıları ve ülkeyi yasa boğan şehit olaylarına Pursaklarlı kadınlar duyarsız kalmadı. Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan, Ayyıldız, Saray ve Altınova Hanım Evlerindeki yüzlerce kadın bir araya gelerek şehitler ve ülkenin selameti için Kur'an okuyup dua etti. 15 hatim indiren kadınlar, 599 Yasin-i Şerif, 411 Fetih Suresi, 135 Ayet'el Kürsi okuyup, binlerce Kelime-i Tevhid ile şehitleri andı. Hüma Sultan Hanım Evinde düzenlenen programda Pursaklar İlçe Müftülüğü Vaizesi Sefa Ay'ın verdiği hatim duasına katılan hanımlar, terörü lanetleyerek şehitlere rahmet diledi. Programın sonunda davetlilere irmik helvası da ikram edildi.

(JA-MK-Y)



06.01.2017 14:42:00 TSI

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