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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Makedon öğrenciler Bursa'da

06 Ocak 2017 Cuma, 14:43
Makedon öğrenciler Bursa'da

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kardeş şehir projesi kapsamında Bursa'ya gelen Uluslararası Öğrenci Topluluğu üyelerini ağırladı.
Ankara Yolu'ndaki belediye binasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Makedonya arasındaki ilişkiler gündeme geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Makedon öğrencilere kendilerini iyi yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu. Türkiye ile Makedonya arasındaki ilişkilerin kardeşlik esası üzerine tesis edildiğini, Balkan ülkelerinde Türkiye ve Bursa tarafından yapılan tüm yatırımların bölgedeki Müslüman halkın yararına olduğunu vurgulayan Başkan Altepe, akraba ve kardeş Makedon halkının mutluluğu dışında tek bir hedeflerinin olmadığını kaydetti. Başkan Altepe, ziyarette Makedon öğrencilere Bursa hakkında bilgiler de verdi.
Uluslararası Öğrenci Topluluğu Makedonya Başkanı Sisnt Şabani ise 3 günlük bir çalıştay ziyareti sebebiyle Bursa'da bulunduklarını ifade etti. Balkan ülkelerinde ve Makedonya'da yapılan yatırımlar ve verilen destekler sebebiyle Başkan Altepe'ye teşekkür eden Şabani, "Türkiye ve Bursa'daki gelişmeleri her daim izliyoruz. Türkiye güçlü ise biz güçlüyüz. Bunun farkındayız. O yüzden güçlü kalmanızı ve aramızdaki ilişkilerin daha da sağlamlaşmasını istiyoruz" dedi.
(AÇ)

06.01.2017 14:47:51 TSI
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