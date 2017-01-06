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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana Valiliği'nde kan bağışı etkinliği

06 Ocak 2017 Cuma, 15:02
Adana Valiliği'nde kan bağışı etkinliği
Adana Valiliği'nde kan bağışı etkinliği
- Kızılay kırmızı alarm verdi, Vali Demirtaş tüm kurumları harekete geçirdi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Türk Kızılayı'nın kan stoklarında yaşanan azalma nedeniyle ülke genelinde başlattığı kan bağışı seferberliğine, Adana Valisi Mahmut Demirtaş öncülüğünde ilk günden itibaren büyük destek veren kamu çalışanlarının bağışları bugün de sürdü.
Bu yıl çetin geçen kış koşulları, kan bağışını da olumsuz etkiledi. Kış şartlarından dolayı bağışçı sayısında azalma olduğu için Kızılay'ın kan stoklarında düşüş yaşandı. Bunun üzerine Türk Kızılayı, hasta ve hasta yakınlarının hastanelerde mağduriyet yaşamaması için ülke genelinde "seferberlik" çağrısı yaptı. Çağrıya kulak veren binlerce kişi, kan merkezlerinin yolunu tutarken, kurum ve kuruluşlar da birbiri ardına kan bağışı etkinlikleri gerçekleştirmeye başladı.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş da çağrının yapıldığı ilk andan itibaren kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını harekete geçirdi. Vali Demirtaş öncülüğünde birçok kurumda gerçekleşen etkinliklere, kamu personeli yoğun katılım gösterdi. Kan bağışı kampanyası, bugün de Adana Valiliği'nde düzenlenen etkinlikle devam etti. Valilik bünyesindeki birimlerin yönetici ve çalışanları, kan bağışı için adeta sıraya girdi. Valilik personeli, kan bağışında bulunarak, hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşadı.

"Kan bağışı insanlık görevi"
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kan stoklarının azalması nedeniyle başlatılan kampanyaya duyarsız kalmanın mümkün olmadığını belirterek, "Kan bağışı etkinliği, düzenli şekilde devam ettirdiğimiz bir etkinlik. Kan stoklarının azaldığı bilgisi üzerine bu etkinlikler daha da anlam kazandı. Personelimiz de duyarsız kalmayıp, bağışta bulundu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.
Kan bağışının bir insanlık görevi olduğunu kaydeden Demirtaş, "Herkes bir gün kana ihtiyaç duyabilir. Bunun için Kızılay'ın stokları, düzenli bağışlarla yeterli oranda tutulmalı. Bu konuda herkes sorumluluk bilinciyle hareket etmeli" diye konuştu.

"Düzenli bağış, stoklar için son derece önemli"
Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da düzenli kan bağışının, stokların yeterli seviyede tutulması için son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "Kan bağışı etkinliklerimizi yıl boyu sürdürüyoruz. Bu etkinliklerimizde Sayın Valimiz de bizleri hiç yalnız bırakmıyor. Desteklerini her zaman hissediyoruz. Bu desteklerinden dolayı kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Türk Kızılayı Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Niyazi Çetinkaya, Veli Kasap ve Nevzat Aslan ile Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tunçhan Demir'in de katıldığı kan bağışı programında Saygılı, Vali Demirtaş'a teşekkür plaketi takdim etti.
(ELF-Y)

06.01.2017 15:06:34 TSI
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