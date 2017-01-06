YEREL HABERLER / MARDİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mardin'e ilk doğalgaz verildi

Mardin'e ilk doğalgaz verildi



(Fotoğraflı)



Neriman Çelebi

MARDİN (İHA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesi Aşiti Mahallesine, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından doğalgaz verildi.

Düzenlenen törene, Vali Mustafa Yaman ve Emniyet Müdürü Hasan Onar ile vatandaşlar katıldı. Vali Yaman, "Yaklaşık 1,5 ay önce Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım, Erzincan'daki bir törende yaptığı konuşmada, artık Güneydoğu'daki illerimize doğalgaz geleceğini söylemişti. Bunun bir ayağı da Mardin'di. Mardin'imizdeki çalışmanın ilk ayağı olan Kızıltepe'deki Aşiti Mahallesi bugün doğalgaza kavuşuyor. 2017'nin eylül ayında da Artuklu ilçesinin Yenişehir Mahallesinde de bu hizmeti vermiş olacağız. Bu önemli yatırımı ilimize kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, enerji bakanımıza ve büyükşehirimize vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından doğalgaz meşalesi yakıldı.

(NÇ-MP-Y)



06.01.2017 15:19:11 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER