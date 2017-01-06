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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin'e ilk doğalgaz verildi

06 Ocak 2017 Cuma, 15:15
Mardin'e ilk doğalgaz verildi
Mardin'e ilk doğalgaz verildi

(Fotoğraflı)

Neriman Çelebi
MARDİN (İHA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesi Aşiti Mahallesine, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından doğalgaz verildi.
Düzenlenen törene, Vali Mustafa Yaman ve Emniyet Müdürü Hasan Onar ile vatandaşlar katıldı. Vali Yaman, "Yaklaşık 1,5 ay önce Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım, Erzincan'daki bir törende yaptığı konuşmada, artık Güneydoğu'daki illerimize doğalgaz geleceğini söylemişti. Bunun bir ayağı da Mardin'di. Mardin'imizdeki çalışmanın ilk ayağı olan Kızıltepe'deki Aşiti Mahallesi bugün doğalgaza kavuşuyor. 2017'nin eylül ayında da Artuklu ilçesinin Yenişehir Mahallesinde de bu hizmeti vermiş olacağız. Bu önemli yatırımı ilimize kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, enerji bakanımıza ve büyükşehirimize vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmanın ardından doğalgaz meşalesi yakıldı.
(NÇ-MP-Y)

06.01.2017 15:19:11 TSI
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