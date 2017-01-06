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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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AESOB Başkanı Dere, Ankara'dan müjdelerle döndü

06 Ocak 2017 Cuma, 15:16
AESOB Başkanı Dere, Ankara'dan müjdelerle döndü
AESOB Başkanı Dere, Ankara'dan müjdelerle döndü
- AESOB Başkanı Adlıhan Dere:
-"Krediler esnafa can suyu olacak"

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) heyetini, Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Toplantıda Antalya Esnafı adına Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere' de yer aldı.
Türkiye'nin 81 ilinden esnaf ve sanatkâr birlikleri ile Çankaya köşkünde bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım,tüm esnafın 2017 yılını tebrik ederek, esnafın ekonomi ve ticari hayatın belkemiği, ana omurgası olduğunu ve sosyal hayatta, siyasette, ülkenin geleceğinde belirleyici özelliklere sahip olduğunu vurguladı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca esnafa 1 yıl ödemesiz 3 yıllık destek verildiğine değinerek, 2016 için 15 bin esnafın bu imkândan yararlanacağını ve destek için başvuranların sayısının 250 bine dayandığına işaret eden Başbakan Binali Yıldırım, "Şartları sağlayan kim olursa olsun bunu vereceğiz. Böyle bir sınırlama olmaz. Kaynak arttırılacak, gerekirse başka taraflardan alacağız, buraya aktaracağız ve burada vatandaşlarımızın, esnafımızın mağdur olmaması için gereken neyse yapacağız" diye konuştu. Ayrıca esnaf sicil affının bu hafta mecliste görüşüleceği müjdesini veren Yıldırım; "Hem bankaların vereceği krediler, hem devletin vereceği destek ve krediler bütün bunların sağlıklı çalışması için ne lazım? Esnafın sicilinin düzgün olması lazım. O veya bu nedenle sicili bozulmuş esnafa sicil affı getiriyoruz. Çeki yahut senedi dönen, sicili bozulmuş, bu nedenle verdiğimiz kredilere erişime imkanı zorlaşanlar için bir kolaylık. Bu hafta bu sicil affı düzenlemesi Meclis'te görüşülecek, en kısa zamanda da yürürlüğe girmiş olacak. Hayırlı olsun" dedi.

Ahilik esnaf fonu kuruluyor
Esnaf ve sanatkârın, kamu kurumlarına, meslek kuruluşlarına olan borçlarında ödeme kolaylığı getirdiklerini ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, Emekli olduktan sonra esnaflık yapmaya devam edenlerin aylığından kesilen sosyal güvenlik destek primini kaldırdıklarını, yüzde 50 hazine destekli kredilerden kooperatifler adına yapılan kesintileri de yüzde 9'den yüzde 3'e indirdiklerini vurguladı.Esnaf ve sanatkârlar için yeni bir imkan getirdiklerini ve toplantının asıl konusunun bu olduğunu belirten Yıldırım, "Esnafta ahilik geleneği var. Ahilik demek yardımlaşma demek, ahilik demek birlikte çalışma demek ahilik demek 'ben değil biz' demek bir olmak beraber olmak. Şimdi bu işi sizler adına yapıyoruz. Ahilik ve Esnaf Fonu kuruyoruz. Günün birinde işsiz kaldınız, dükkanı yandı, kapatıldı, dara düştünüz, 'ne yapacağım?' diye düşünüyorsunuz. Elde yok, avuçta yok. İşte orada sizin yardımınıza koşacak bir mekanizma var Esnaf ve Ahilik Fonu. Esnafı bu fonla güvence altına alıyoruz. Bu fon devletle milletin birlikte elini taşın altına koymasıyla oluşuyor. Sorumluluğu birlikte üstleniyoruz. Yani diyoruz ki, 'siz iki koyun bir de bizden.' Böylece bu paralar biriksin ve imdada yetişsin" dedi.

'Krediler esnafa can suyu olacak'
Binali Yıldırım tarafından Sigortası Ahilik Fonu ile ilgili Çankaya Köşkünde gerçekleştirilen toplantıya katılan AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise 50 bin liralık 0 faizli kredinin, müracaat eden ve şartı tutan herkese verilecek olmasının sevindirici olduğu belirterek, "İlk yılı ödemesiz, 3 yıl vadeli, 50 bin liraya kadar verilecek faizsiz kredi için 2016 Aralık ayında ülke genelinde 244 bin 980 kişi müracaat etti ve sadece 15 bin kişiye bu kredi verildi. Antalya'mızda ise bu krediye 6 bin 720 kişi başvurmuş, şartlara uyan 603 kişi almaya hak kazanmıştır. Başbakanımız Binali Yıldırım'ın müracaat edip şartları tutan her esnafa 2017 yılında 50 bin liralık kredinin yeniden verileceğine ilişkin açıklaması esnafımızı ve piyasaları rahatlattı. Bu kredi ile esnaf ve sanatkârlarımız önünü görecek ve piyasada yeni bir hareketlenme meydana gelecek. Esnafa can suyu olacak 0 faizli ilk yılı ödemesiz 3 yıl vadeli 50 bin liralık kredi, şartları taşıyan tüm esnafımıza verilecektir" dedi. 2017 yılında kredi için KOSGEB veri tabanına kayıt yaptıran ve şartları yerine getiren tüm esnaf ve sanatkârlara bu kredinin verilmesi ile piyasaların nefes alacağını ve ekonomide bir rahatlama olacağını aktaran Dere, "230 bine yakın kişiye yeniden şartların uyması halinde yeni kredi verilecek. Bu soğukta kuyruklarda bekleyen bu insanların emekleri boşa gitmemiş olacak. 50 bin liralık krediden faydalanmak için müracaat eden tüm esnafımıza şans verilmesi ekonomiyi ve piyasaları canlandıracak. Esnaf ve sanatkârımız krediyi büyük bir sevinçle karşıladı. Şimdi isteğimiz bu kredinin yılın ilk 3 ayı içerisinde esnafımıza verilmesi. Ayrıca bu hafta meclise sunulacak olan sicil affı ile esnafımız temiz bir sayfa ile 2017 yılına başlamış olacak" şeklinde konuştu.
(İHA-Y)

06.01.2017 15:19:49 TSI
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