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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Ak Parti Milletvekili Tayyar ve GAHİB Başkanı Kaplan, Anka'yı ziyaret etti

06 Ocak 2017 Cuma, 15:19
Ak Parti Milletvekili Tayyar ve GAHİB Başkanı Kaplan, Anka'yı ziyaret etti
Ak Parti Milletvekili Tayyar ve GAHİB Başkanı Kaplan, Anka'yı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birlikleri Başkanı (GAHİB) Selahattin Kaplan, Özel Gaziantep Anka Hastanesini ziyaret etti.
Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Uzman Dr. Cengiz Bayram, Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu tarafından kapıda karşılanan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birlikleri Başkanı (GAHİB) Selahattin Kaplan, hastane hakkında yetkililerden bilgi aldı . Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birlikleri Başkanı (GAHİB) Selahattin Kaplan daha sonra hastanede incelemelerde bulundu . Tayyar ve Kaplan'a Özel Gaziantep Anka Hastanesi Medikal Direktörü Dr. Fırat Dalgıçer tarafından hastane ile ilgili detaylı bilgiler verdi.
''Anka Gaziantep'e yakışan modern bir hastane''
Hastaları ziyaret edip, onların sorunlarını da dinleyen Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ve Başkan Kaplan hem onlara moral verdiler hem de geçmiş olsun dileklerinde bulundular Hastaneyi gezip incelemelerde bulunan ve hayranlığını dile getiren Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "Gaziantep merkez odaklı büyük bir şehir. 1 milyon 850 bin nüfusun 1 milyon 500 bini merkezde yaşayan bir şehir .ayrıca Suriye ve Irak'taki gelişmeler nedeniyle çok fazla sığınmacı alan bir şehir .Sığınmacılarla birlikte nüfusu 2 milyonun üzerine çıktı. Artan nüfus genel olarak sağlık ve eğitim gibi sorunları da beraberinde getirdi. Gaziantep'in çok ciddi bir sağlık açığı var, bu açığın giderilmesi konusunda böylesi güzel ve modern bir teknoloji ile donatılmış bir hastanenin inşa edilerek servise sokulması önemli bir hizmet. Bu hizmette emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hastane ile ilgili inceleme yapıp, bilgi aldım. Hem siyaset döneminde hem de gazetecilik yaptığım dönemde Türkiye'nin birçok ilinde çok sayıda sağlık tesisini ziyaret etme fırsatı buldum. Şunu söyleyebilirim, sadece Gaziantep değil bence Türkiye'nin en modern ve güzel hastanelerinden biri olmuş. Gaziantep'e böyle bir tesisi kazandırdıkları için yönetim ve emeği geçen herkese teşekkür ederim " şeklinde konuştu.
''Bölge bazında önemli bir eksiği giderecek''
Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birlikleri Başkanı (GAHİB) Selahattin Kaplan da, hastanenin Gaziantep ve bölgeye kattığı değerden bahsederek ,"Böyle güzel ve modern bir hastane özellikle bölge için büyük bir ihtiyaçtı. Bu eksikliğin giderilmesi Gaziantep açısından önemli. SGK ile de anlaşmalı olan bu Anka Hastanesinin toplumun bütün kesimlerine en iyi hizmeti vereceğine inanıyorum. Gaziantepli olarak şehrimizin böyle güzel bir hastaneye kavuşmasından dolayı mutluyum "dedi
''Anka hastanesi tam teşekkürlü bir yapıya sahip''
Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Kaplan ise, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birlikleri Başkanı (GAHİB) Selahattin Kaplan'a hastaneye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek ,"A'dan Z'ye bütün sıkıntıları çözebilecek hekim kadrosuna ve teknolojik altyapıya sahibiz. Kısa süre içerisinde, hastaların aklında soru işareti kalmadan hastalıkların tanılarını koyup, tedavilerini yapıyoruz. Gaziantep ve bölge halkına sağlıklı ve mutlu bir yaşam için zemin hazırlamanın gururunu yaşıyoruz"diye konuştu.
Yapılan açıklamaların ardından son kitabını imzalayarak hastane yetkililerine hediye eden Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ve GAHİB Başkanı Selahattin Kaplan, Özel Gaziantep Anka Hastanesinden ayrıldı.
(BRN-Y)

06.01.2017 15:21:48 TSI
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