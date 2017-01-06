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Fethiye'de belediye karı okul bahçesine taşıdı

-Okul bahçesinde kar gören öğrenciler doyasıya eğlendi



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, belediye ekipleri çocukların özlemini gidermek için okullara kamyonlar ile kar taşıdı. kul bahçesinde kar gören öğrenciler doyasıya eğlendi.

Fethiye Belediyesi, ilçe merkezindeki okullardan gelen talepler doğrultusunda öğrencileri karla buluşturdu. Fethiye Gazi İlkokulu, İmam Hatip orta okulu ve Çiftlik İlkokullarına birer kamyon kar ekipler tarafından okul bahçesine döküldü. Bahçede kar gören öğrenciler ise doyasıya eğlendi. Yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından merkezindeki öğrencilerin kar topu oynama hayali gerçeğe dönüştü.



Okul bahçesinde kar gören minik öğrenciler, çok eğlendiklerini söyleterek; "Arkadaşlarımızla beraber kar topu savaşı yapıyoruz. Çok eğleniyoruz" diye konuştular. Çocuklar kar oynarken, bazı öğretmenler ve okul çalışanları da minik öğrencilere eşlik etti.



"Kar görmeyen öğrencilerimiz var"

Fethiye Gazi İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Halil Nuri Dontlu, "Öncelikle Fethiye Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Fethiye Gazi İlkokulu olarak, çocuklarımız yerinde kar görmediği için ve buraya kar getirip oynamalarından dolayı çok mutlu olduk. Çocuklarımızın bazıları ilk kez kar görüyor. Görmeyen çocuklarımız için iyi bir fırsat. Çocuklarımız okul bahçesinde kar görünce çok eğlendiler. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

(MB-Y)



06.01.2017 15:26:37 TSI

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