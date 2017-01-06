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Bakan Elvan, Gölbaşı Belediyesini ziyaret etti



Ayşe Üngör

ANKARA (İHA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gölbaşı Belediyesini ziyaret etti.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ile görüştü. Yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'ın ilçemize yapmış olduğu ziyaret bizi ziyadesiyle mutlu etti. Kendisini elimizden geldiğince iyi bir şekilde ağırlamaya çalıştık. İnşallah kendisini bir kere daha misafir etme imkanımız olur. Bakanımıza görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

(AYŞ-Y)



06.01.2017 15:26:54 TSI

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