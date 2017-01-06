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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Hakkari Türkiye ikincisi oldu

06 Ocak 2017 Cuma, 15:26
Hakkari Türkiye ikincisi oldu
Hakkari Türkiye ikincisi oldu
- Nike Halı Saha Ligi şampiyonasında Hakkari Türkiye 2. oldu

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Nike işbirliği ile 8. kez düzenlenen Nike Halı Saha Ligi finallerinde Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye 2. oldu.
Başarıları ile gündeme gelen Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' den sevindirici bir haber daha geldi. Yaklaşık 3 gün önce Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Nike işbirliği ile 8. kez düzenlenen Nike Halı Saha Ligi finali lise ve büyükler olmak üzere iki kategoride yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı finallerde, Türkiye genelinde yapılan müsabakalar sonucunda her iki kategoride il, bölge ve süper bölge birinciliği elden toplam 3 bin 200 takım ile yaklaşık 30 bin sporcu katıldı. Hakkari'yi temsilen Türkiye finaline katılan Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 30 bin 200 takım arasında Türkiye ikincisi oldu. Hakkari'ye dönen sporcular Milli Eğim Müdürü Veysel Durgun, Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sıtkı Zerek'e milli takım forması hediye ettiler. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sıtkı Zerek ise sporcuları değişik hediyeler vererek başarıların devamını dileyerek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.
(FT-ŞAK-Y)

06.01.2017 15:30:31 TSI
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