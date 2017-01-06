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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Hemşerileri İsmet Sezgin'i doğum gününde ölümsüzleştirdi

06 Ocak 2017 Cuma, 15:28
Hemşerileri İsmet Sezgin'i doğum gününde ölümsüzleştirdi
Hemşerileri İsmet Sezgin'i doğum gününde ölümsüzleştirdi
- Aydın'da 'İsmet Sezgin Bulvarı' törenle açıldı

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç-Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Türk Siyasetinin önemli isimlerinden ve Türkiye'nin en genç Belediye Başkanları arasında yer alan Merhum İsmet Sezgin'in adı memleketi Aydın'da ölümsüzleştirildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından İsmet Sezgi'nin adı verilen Bulvar İsmet Sezgin'in doğum gününde düzenlene törenle hizmete açıldı. Duygusal anların da yaşandığı törende konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Meclis kararımızı aldık. Aydın'ın İsmet Abisi'nin heykelini de dikeceğiz" dedi.
Aydın Mimar Sinan Mahallesi Malazgrit Meydanı'ndan Bayındırlık Kavşağı'na kadar olan ve daha önce 'Bayındırlık Bulvarı' olarak adlandırılan bulvarın adı 'İsmet Sezgin' Bulvarı olarak değiştirildi. 6 Ocak Merhum İsmet Sezgin'in doğum günü Malazgrit Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra Sezgin Ailesi, siyasetçiler ve CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar katıldı.
Aydın'a 27 yaşında belediye başkanı olan ve icraatları ve çeşitli projeleri ile şehrin kaderini değiştiren Aydın'ın Merhum İsmet Abi'sinin özgeçmişinin okunması ile başlayan törende damadı Tamer Levent İsmet Sezgin'in 10 sayfadan oluşan 'Aydın Destanı' adlı şiirinden bazı kesitler okudu. Daha sonra konuşan kızı Ayşe Sezgin ise, babasının doğum günü olan 6 Ocak'ta Aydın'da isminin ölümsüzleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
"En Büyük Hediye Oldu"
Sezgin Ailesi olarak babalarının doğum günü olan 6 Ocak günlerinde yıllardır toplandıklarını belirten Sezgin'in diğer kızı Senan Sezgin Levent duygusal bir konuşması ile herkesi duygulandırdı. Bu yıl 6 Ocak'ta Aile olarak Aydın'da toplandıklarını ifade eden Seynan Sezgin Levent, "Babamın büyük Ailesi olarak Aydın'da toplandık. Her yıl 6 Ocak'taki toplantımızda eğlenir birbirimize hediyeler verirdik. Ancak babam bu doğum gününde bugüne kadar aldığı hediyelerin en güzelini aldı. Efelerin Efesi, Topuklu Efe'den önemli bir hediyeyi aldık. İsmet Efe'nin çocukları olarak gurur duyuyoruz. Topuklu Efe'nin oğlu da yarın gurur duyacak" diyerek babasının adını ölümsüzleştiren Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.
"Heykelini de Dikeceğiz"
Konuşması'nda İsmet Sezgin'den 'Abim' diye söz eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, konuşmasında İsmet Sezgin ile olan anılarından bahsederek "Her gelişinde arar konuşurduk. 'Kızım' derdi. Engin tecrübelerinden çok faydalandık. Projelerinden heyecanla söz ederdi. Çünkü O bir Aydın Sevdalısıydı. Rahmetli Babamın da yakın arkadaşı idi. 89. Doğum gününde İsmet Abim'i rahmetle minnetle anıyorum" diyerek önümüzdeki günlerde Aydın'a 27 yaşında belediye başkanı seçilmiş ve en genç belediye başkanı unvanına da sahip İsmet Sezgin'in heykelini dikeceklerini söyledi.
Yapılan konuşmaların ardından İsmet Sezgin'in hayır ve dualarla yad edildi.
İsmet Sezgin'in Özgeçmişi : İsmet Sezgin 6 Ocak 1928'de Aydın'da doğan İsmet Sezgin, 1955 yılında henüz 27 yaşında iken Aydın Belediye Başkanı seçildi. Bu görevinden, 27 Mayıs 1960'ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke yönetimine el koymasından sonra tutuklanarak ayrıldı. Tutukluluk süresinin sonunda Aydın'da Adalet Partisi (AP) il teşkilatını kurdu. 1961 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde Aydın Milletvekili oldu. 1963'ten 1985'e kadar Türk Belediyeciler Birliğinin Genel Başkanlığını yaptı. 3 Kasım 1969'da II. Demirel Hükûmeti bünyesinde Türkiye'de ilk kez faaliyete geçen Gençlik ve Spor Bakanlığına getirildi. 12 Mart Muhtırası'nın (1971) ardından kurulan I. Nihat Erim Hükûmeti'nin göreve başlamasıyla bakanlıktan ayrıldı. 12 Kasım 1979 yılında kurulan VI. Demirel Hükûmeti'nde aldığı Maliye Bakanlığı görevini, 12 Eylül 1980'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke yönetimine el koymasıyla bırakmak zorunda kaldı. Siyasi yasakların kalkmasından sonra 1987'de Doğru Yol Partisine (DYP) katıldı, 1991 yılında DYP'den yeniden Aydın Milletvekili seçildi. 20 Kasım 1991'de kurulan VII. Demirel Hükûmeti'nde İçişleri Bakanlığı yaptı. 1995'te TBMM Başkanlığına seçildi. 7 Ocak 1997'de Demokrat Türkiye Partisinin (DTP) kurucuları arasında yer aldı. 30 Haziran 1997'de kurulan III. Mesut Yılmaz Hükûmeti'nde DTP'den Millî Savunma Bakanlığı yaptı. Sezgin; 7 Aralık 2016 tarihinde tedavi için kaldırıldığı GATA'da hayatını kaybetti.
(İK)

06.01.2017 15:31:47 TSI
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