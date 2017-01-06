06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ERÜ'de Astronomi ve Uzay Bilimlerine ait Gözlemevi Halkın Gözlemlerine Açılacak

06 Ocak 2017 Cuma, 15:33
ERÜ'de Astronomi ve Uzay Bilimlerine ait Gözlemevi Halkın Gözlemlerine Açılacak
ERÜ'de Astronomi ve Uzay Bilimlerine ait Gözlemevi Halkın Gözlemlerine Açılacak

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZAYBİMER) halkın ziyaretine açılacak.
Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Küçük, merkezin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
Kısa adı UZAYBİMER olan Erciyes Üniversitesi Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin hem görsel bölgeyi, hem de radyo bölgeyi izleyebilmek amacıyla kurulduğunu kaydeden Prof. Dr. Küçük, "Bugün genel olarak baktığımızda bütün astronomi ve astrofizik çalışanların hayali, hedefi spektrumla çalışmaktır. Bizim uzaydan aldığımız tek bilgi gök cisimlerinden gelen ışıklardır. Fakat bu ışık sadece bizim gördüğümüz güneş ışıkları değil, ışığın çok farklı türleri bulunmaktadır. Özellikle gama ve x ışınları bölgelerinde yeryüzünde kurduğumuz teleskoplarla gözlem yapamıyoruz, çünkü atmosfer buna izin vermiyor. Bundan dolayı uydularla gözlem yapabiliyoruz. Görsel bölge için ayna ve mercekten oluşan optik teleskopları kullanıyoruz" dedi.
Türkiye'deki ilk ve tek radyo teleskopuna sahip olduklarını kaydeden Prof. Dr. İbrahim Küçük, "Türkiye'de optik astronomi dediğimiz optik bölgede çalışmalar uzun yıllardır gerçekleştirilmektedir. Fakat biz Erciyes Üniversitesi olarak optik astronominin yanına radyo astronomiyi de kullanıma soktuk ve Türkiye'deki ilk radyo teleskopunu buraya inşa ettik. Araştırma merkezine kurduğumuz 13 metre çapındaki radyo teleskopumuz NATO'nun özel amaçlar için kullandığı bir uydu anteniydi. Biz bu uydu antenini radyo teleskopu olarak yeniden tasarladık ve cihazları yeniledik. Çalışmalarımızla uygulama ve araştırma merkezimizi faaliyete geçirdik" diye konuştu.
UZAYBİMER'in en kısa zamanda halkın gözlemlerine açılacağına bildiren Prof. Dr. Küçük, "Yakın zamanda 30-40 cm çaplı yeni aynalı teleskoplar kuracağız. Bu teleskoplarda öğrencilerimiz bilimsel gözlemler yapabilecekleri gibi üniversitemizin ilgi duyan bütün personeline de teleskoplarımız açık olacak. Aynı zamanda bu teleskoplar halk gözlemleri takvimimizin yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte, bilim toplum etkinlikleri kapsamında halk gözlemleri için de kullanılacak. Önümüzdeki aylarda kurulmaya başlanacak olan teleskoplarımız ile halka yönelik özel günler ve yıldız partileriyle hizmet vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
(AÖ-Y)

06.01.2017 15:37:06 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Köpeğe eziyete 2 bin 121 TL para cezası
YEREL

KÖPEĞE EZİYETE 2 BİN 121 TL PARA CEZASI
KOSB Başkanı Tahir Nursaçan:
YEREL

KOSB BAŞKANI TAHİR NURSAÇAN:
İncesu'da Şehitler İçin Kur'an Okundu ve Aşure Dağıtıldı
YEREL

İNCESU'DA ŞEHİTLER İÇİN KUR'AN OKUNDU VE AŞURE DAĞITILDI
Yahyalı'dan Halepliler için yardım konvoyu
YEREL

YAHYALI'DAN HALEPLİLER İÇİN YARDIM KONVOYU
ERÜ Hastaneleri'nde &quot;Tüberküloz Kontrol Programındaki Uygulamalar&quot; Masaya Yatırıldı
YEREL

ERÜ HASTANELERİ'NDE "TÜBERKÜLOZ KONTROL PROGRAMINDAKİ UYGULAMALAR" MASAYA YATIRILDI
Çorum'da askeri aracın minibüsle çarpışması
YEREL

ÇORUM'DA ASKERİ ARACIN MİNİBÜSLE ÇARPIŞMASI
Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan: &quot;Vefatının 17. Yılında Mehmet Akif İnan'ı rahmetle anıyoruz&quot;
YEREL

EĞİTİM BİR SEN KAYSERİ ŞUBE BAŞKANI AYDIN KALKAN: "VEFATININ 17. YILINDA MEHMET AKİF İNAN'I RAHMETLE ANIYORUZ"
Kayseri OSB'den, Kayseri Şeker'e ziyaret
YEREL

KAYSERİ OSB'DEN, KAYSERİ ŞEKER'E ZİYARET
30 golün 21'ini o attı
YEREL

30 GOLÜN 21'İNİ O ATTI
Türkiye'nin İlk Geriatri Merkezi, Hizmetlerine Aralıksız Devam Ediyor
YEREL

TÜRKİYE'NİN İLK GERİATRİ MERKEZİ, HİZMETLERİNE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Belsin kütüphanesi yenileniyor
YEREL

BELSİN KÜTÜPHANESİ YENİLENİYOR
Büyükşehir'den arsa ihalesi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ARSA İHALESİ
Kocasinan İlçenin Dört Bir Yanında Temizlik Yapıyor
YEREL

KOCASİNAN İLÇENİN DÖRT BİR YANINDA TEMİZLİK YAPIYOR
AGÜ Idea Camp Öğrenci Kulübünden Yarışma
YEREL

AGÜ IDEA CAMP ÖĞRENCİ KULÜBÜNDEN YARIŞMA
Tarihi Germir İlkokulu restore edildi
YEREL

TARİHİ GERMİR İLKOKULU RESTORE EDİLDİ
TEOG sınavında dereceye giren öğrenciler Kaymakam Duru'yu ziyaret etti
YEREL

TEOG SINAVINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER KAYMAKAM DURU'YU ZİYARET ETTİ
Kayserispor'da transfer çalışmaları
YEREL

KAYSERİSPOR'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI
Yahyalı'dan Halepliler için yardım konvoyu
YEREL

YAHYALI'DAN HALEPLİLER İÇİN YARDIM KONVOYU
ERÜ'de &quot;Evlilik Okulu Seminerleri&quot; Sona Erdi
YEREL

ERÜ'DE "EVLİLİK OKULU SEMİNERLERİ" SONA ERDİ
Melikgazi İletişim Merkezi ile vatandaşın işleri daha kolay
YEREL

MELİKGAZİ İLETİŞİM MERKEZİ İLE VATANDAŞIN İŞLERİ DAHA KOLAY
Melikgazi basketbol takımının konuğu Adanaspor
YEREL

MELİKGAZİ BASKETBOL TAKIMININ KONUĞU ADANASPOR
Pınarbaşı Belediyesinden ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yeni yıl hediyesi
YEREL

PINARBAŞI BELEDİYESİNDEN İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YENİ YIL HEDİYESİ
Başkan Öztürk başarılı öğrencileri ödüllendirdi
YEREL

BAŞKAN ÖZTÜRK BAŞARILI ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ
2 çocuk babası kemerle kendini astı
YEREL

2 ÇOCUK BABASI KEMERLE KENDİNİ ASTI